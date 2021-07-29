東京奧運日本強勢 法國總分第九

13歲的日本小選手西矢椛（Momiji Nishiya）在女子滑板項目中獲得奧運金牌 2021年7月26日

在這次東京奧運會中，東道主日本顯示出明顯優勢，多次金牌名列第一，而到日本時間7月29日下午18時為止，法國總分排名第九。

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7月28日晚，奧運男足小組賽A組，兩場比賽同時進行：法國國奧迎戰日本國奧，南非國奧對壘墨西哥國奧。兩場比賽都出現一邊倒的比分：日本4-0戰勝法國，墨西哥以3-0打敗南非。日本隊3戰全勝晉級8強，墨西哥小組第2出線。

從總的獎牌數看，美國獲得金牌13枚，銀牌14枚，銅牌10，共37枚，按總分排名第一。

中國獲得金牌14枚，銀牌6枚，銅牌9枚，共29枚，按總分排名第二。日本獲得金牌13枚，銀牌4枚，銅牌5，共22枚，按總分排名第四。

法國獲得金牌3枚，銀牌3枚，銅牌3，共9枚，總分第九。

日本僅28日就獲得三枚金牌。東京奧運會到27日為止，東道主日本一度憑藉10金躍居金牌榜榜首，與中國比肩。7月28日上午，舉行2020年東京奧運會女子200米混合泳決賽，日本名將大橋悠依奪得冠軍。這是繼女子400米混合泳奪金後，大橋悠依在本屆奧運會上奪得第二塊金牌。28日，日本選手新井千鶴在女子70公斤級柔道比賽中奪魁，為日本柔道隊收穫2020年東京奧運會第6枚金牌，為日本獲得此次奧運會的第12枚金牌，東京奧運會28日舉行體操男子個人全能決賽，首次參賽的日本小將橋本大輝（19歲）獲得金牌。名將內村航平（32歲）此前連續兩屆奧運會奪冠，由此日本隊實現在該項目上的三連冠。

7月23日，在男子雙人雙槳小組賽中，法國組合獲得了小組第一，戰勝了了中國組合。6分10秒45！獲得了奧運最好成績！

7月25日，在東京奧運會擊劍男子個人重劍決賽中，法國選手坎諾內以15比10戰勝匈牙利選手希克洛希，獲得冠軍。

7月27日，在東京奧運會女子柔道63公斤級決賽中，法國選手克拉麗斯戰勝斯洛文尼亞選手特爾斯泰尼亞克，奪得冠軍。