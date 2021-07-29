美國經濟規模超過疫情前水平

美國經濟在第二季度恢復到疫情前的水平，儘管物價以近40年來的最快速度繼續攀升，GDP增長6.5%低於預期，但經濟規模超越新冠病毒大流行前水平，被視為"經濟復蘇重要里程碑"。美國總統拜登發推稱：美國經濟已重新起步。

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美國商務部周四公布第2季GDP數據，增長年率遠低市場預期的8.4%，但優於首季略微下修的6.3%。美國商品銷售及服務總量首次超過疫情前的水平。

美國總統喬拜登周四在推特上發文稱，“美國經濟已經重新起步，新的GDP數據顯示，經濟恢復到疫情前的水平。”

商務部公布的數據顯示，第2季度國內生產總值 (GDP) 高於疫情前的2019年第四季度的水平。年化增長率達6.5%，高於第一季度的6.3%，但遠低於預期的8.5%。

新冠病毒大流行初期，美國經濟遭受重創，去年第2季GDP摺合年率萎縮31.4%。隨着疫情降溫、經濟活動逐步恢復，去年第3季GDP摺合年率擴張33.4%，此後穩步增長，漸漸填滿疫情造成的缺口。

美國第二季度經濟復蘇得益於大規模接種疫苗，部分或全部解除防疫限制，以及聯邦政府春季增加挹注紓困資金，消費增加等。

另外，美國7月消費者信心指數升至129.1，達去年2月以來最高水平，意味民間消費可望持續扮演經濟增長的主要動力。

美國經濟與上一季度相比增幅為1.6%，(其他國家使用的計算方法），法國將於周五公布二季度經濟增長，預計在0.7-1.0%之間；而美國的主要競爭對手中國則為 1.3%。