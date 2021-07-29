鄭州水災頭七日，許多市民前往五號線地鐵口向死者獻花祭奠，財新記者陳亮拍攝了現場。隨後，他被警方帶走。

河南水災，鄭州地鐵大水倒灌，民眾關心真相，尤其是死亡數字，至今疑問重重，但種種跡象顯示，當局似乎仍在設法封口，阻攔記者和民眾了解詳情。

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鄭州大水退後，一些媒體記者去災區做實地報道，其中包括德國之聲（Deutsche Welle），美國有線電視新聞網（CNN）、英國廣播公司（BBC）、澳洲廣播公司（ABC）等外媒記者。他們在鄭州街頭，遭到一些身份不明的人圍堵，無法進行採訪。

越是攔阻越引發更多的疑問，當局是要掩蓋什麼呢？隨後才發現，中國記者要了解真相也並不容易。

不光光阻攔記者，7月28日，鄭州沙口路地鐵站，一位西安青年用無人機拍攝人們祭獻死者的鮮花時，被一幫身份不明的“群眾”按在地下毆打，好在很多憤怒的鄭州人一起出手，搶回來青年人的設備。視頻畫面顯示，有人質問：“為什麼孩子不能拍攝，為什麼不能把真相告訴公眾？”

退休教授艾曉明評論說，聽到西安年輕人航拍被四個便衣按倒在地，小夥子不停哭號喊救命的消息，真是讓人心亂如麻。她說，用對待寇讎的方法對待普通公民，這個不僅是離譜，而且是製造新的傷害。

7月26日，是鄭州地鐵5號線遭大水衝灌事故遇難者的頭七，官方稱，地鐵5號線“7.20事件”中共有14人遇難，河南截至目前71人遇難。許多鄭州市民在事發地鐵站口送上鮮花祭奠亡人，財新的攝影記者陳亮拍了照片，被警察帶走。先是他的同事，財新記者王和岩最早發出信息：“我的同事，財新攝影記者陳亮在拍完這張照片後被鄭州市南陽路派出所帶走。”網上有消息說，警方當時提出的理由是“採訪手續不完備，沒及時報備……”

陳亮目前的情況如何呢？

還有一位南都記者陳衝，他也在鄭州地鐵5號線地鐵口拍攝了獻花現場的照片，隨後被警察要求當面刪除，他回到酒店後又恢復了照片。

這兩張照片似乎寄託了人們的哀思和尋求真相的心理，不脛而走，到處都在轉。

著名記者高瑜介紹說：地鐵口擺滿了獻花，有兩名中國記者拍了照片，一張是南都記者陳衝拍的，被警察要求當面刪除，回酒店後又恢復。第二張拍攝者是財新記者陳亮，他被鄭州市南陽路派出所帶走，理由是“採訪手續不完備，沒及時報備……”

艾曉明寫道：洪水淹沒了村莊、地鐵，隧道里遇難的家庭，創傷都來不及平復；人們關注河南，是為感同身受的基本人性，也是救援河南的情感基礎，救援的心理動員有賴於知情，無論是專業記者還是普通公民，他們親到現場，克服自己困難，已經夠不容易了，可是，還有很多消息沒有傳達出來，因為報道人力不夠。

前中央黨校教授蔡霞說，天道人心不容忤逆，隆重祭奠逝者頭七，這一民俗表達的是寄託哀思，是對失去生命的緬懷，竟然連祭奠都要阻擋，極權專制反人心反人性到了何等地步。

有人懷疑鄭州患了武漢綜合症。武漢疫情爆發後，當局設法隱瞞，結果漏洞百出：“勸君別隱瞞，越隱瞞罪越大”。