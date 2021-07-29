「香江第一健筆」封筆 調查指民主自由聲音轉弱 學者憂社會多元性持續消退

香港特首林鄭月娥上周五(23日)在電台節目中反駁《港區國安法》令香港情況惡化的說法，並反問國安法實施後哪方面的自由消失了，今天，有「香江第一健筆」之稱的林行止宣布封筆，而傳播學者李立峯亦引述數據指出，國安法紅線處處，已令市民的新聞參與度由升轉跌，且低於五年前的起點，當中以支持民主的市民情況更為明顯，民主派支持者更覺得他們的聲音得不到反映，他估計，隨着民主自由的聲音轉弱，具批判性的報道減少，會令更多支持民主自由的市民遠離政治，社會和政治討論的多元性將持續消退。

廣告 繼續瀏覽後續

48年前創辦《信報》並撰寫評論的林行止，今(29日)天在其專欄最後部分道別同儕，指在個人健康條件尚可，「在大環境下仍有選擇自由之下作出的自由選擇」。他沒有詳細解釋封筆原因，只是說過往可暢所欲言，但願日後也能抒心適意過日子。

早前，在《am730》撰寫專欄的前公務員事務局局長王永平和長期在《明報》撰寫政論的學者蔡子強分別宣告封筆。

另外，中文大學新聞與傳播學院教授李立峯今天在《明報》撰文，以該校與路透新聞研究社的年度《數碼新聞報告》為基礎指出，以計算網民轉發、評論等十三個動作而制訂的「新聞參與指數」指出，港人的新聞參與度自2017年的1.91開始輕微上升，到了2019年中開始的反修例運動，市民對新聞信息的渴求和傳播新聞信息的意欲有所上升，新聞參與度在2020年1月的調查中升至2.17。但隨着社運退潮和國安法的落實，不少港人在使用社交媒體時多了顧慮，以致今年1月調查時，港人的新聞參與指數明顯下降至1.6，即較2017年還要低。

有關結果是因為十三個細項中，今年有十二個都下跌，當中下降幅度最大的，是通過通訊程序和社交媒體分享新聞內容的比例，兩者均較2020年下跌約十個百分點，分別跌至26.6%和21.9%。李認為，這與國安法實施令政治新聞和評論變得敏感以致市民在社交媒體上也變得小心翼翼所致。

他又引述數據預測，新聞參與度的下降，在民主派的支持者中會較為顯着，因為民主派支持者的參與度較受社會氣氛影響，而建制派支持者的新聞參與度較為平穩。前者的新聞參與度在2020年1月時升至2.77，到了今年，則大幅回落至2.16，比2019年時更低。

令人關注的是，參與度減少亦影響新聞流通程度，同一調查發現，在支持民主派的市民中，29.4%認為自己的政治觀點的報道量並不足夠；相反，建制派支持者認為報道量不足的，只有19.7%，意味民主派支持者更傾向認為自己的政治觀點未得到充分的報道。李立峯指出，這都是2021年1月的數字，但過去半年，香港電台大幅度地更改節目安排，加上《蘋果日報》停刊，客觀而言，支持民主自由的聲音現今更弱，體現媒體第四權的批判性報道更少，如果這種狀

態使更多支持民主自由的市民遠離政治，降低新聞參與度，相關的新聞內容和觀點的流通程度便會進一步降低，「支持政府的市民也許會覺得『耳根清凈』，實際上卻是社會和政治討論的多元性在不停的消退之中。」