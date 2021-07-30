德爾塔病毒株

中國近2個月超400人感染德爾塔病毒株

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Après plusieurs mois d’accalmie selon les autorités chinoises, le pays est confronté au variant Delta dans plusieurs de ses provinces
Après plusieurs mois d’accalmie selon les autorités chinoises, le pays est confronté au variant Delta dans plusieurs de ses provinces © AFP
作者： 法廣
46 分鐘

南京官員7月30日報告說，近期在南京爆發的德爾塔病毒株的源頭已經找到，它來自從俄羅斯飛抵南京祿口機場的國航CA910航班。南京衛健委周五報告說，周四南京市新增本土確診病例13例，此次從南京祿口機場發端的疫情，在南京出現本土感染病例184例。

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在短短十天內，此種病毒已經蔓延中國至少17個城市，傳播鏈延長至至少226人，北京也受到波及。目前北京已經發現兩個關聯確診病例。德爾塔毒株是目前在全球許多國家傳播，其傳播速度異常迅猛。

 

南京市疾控中心副主任丁傑在周五新聞發布會上表示，對52個與此次疫情相關的早期病例進行的病毒基因測序發現，它們“都屬於德爾塔毒株，具有高度同源的病毒基因組序列，顯示病毒來自同一個傳播鏈”。

丁潔說，這次疫情的早期病例的基因序列“與7月10日俄羅斯入境的CA910航班報告的一例輸入病例的序列一致”。

丁潔認為，最早被德爾塔病毒感染的機場保潔員工“參加了這架俄羅斯航班的機艙清掃，工作完成後，因為防護洗脫不規範，可能造成個別保潔員工感染，進而在保潔員工之間擴散傳播”。

同時，丁潔指出，保潔公司的保潔員“同時保障國際和國內航班的垃圾清運，機場其他工作人員因為接觸保潔員或被污染的環境而感染”。

觀察人士指出，南京祿口國際機場管理存在重大失誤，國內航班和國際航班都是由同一撥保潔員負責，沒有認真執行隔離清洗的程序，致使病毒迅速擴散多個省市。

中紀委７月２８日罕見發聲，追責程序可能已經開始。中紀委國家監委在其官網上發表了《防疫漏洞儘快補》的文章。

文章批評祿口機場“監管缺位、管理不專業”。文章還列舉出了機場存在的具體問題，“在工作程序、流程上，機場沒有將負責境外和境內的保潔人員區分開，日常監管嚴重缺位。”

中國國家衛健委周五報告說，前一天（7月29日）全國新增確診病例64例，境外輸入病例43例，本土病例21例，其中江蘇18例，湖南2例，山東1例，四川1例。

江蘇官方說，江蘇發現的這21例中，有13例在南京，揚州也發現4例，淮安有1例。這些本土病例都與祿口機場爆發的疫情有關。

疫情發聲後，祿口國際機場已經於7月23日暫停營運，國際航線自7月28日起暫停。南京當局切斷了市區與機場的鐵路運輸，封閉了部分小區，同時對全市９３０萬居民展開全員核酸檢測。

湖南省的張家界是這次本土感染疫情的一個重要中繼站。7月２２日在張家界管理方舉辦了一場“魅力湘西”的大型演出，估計有兩千多來自全國各地的遊客觀看了當天晚上的那場演出，隨後不久，有些遊客出現新冠病毒感染癥狀。經過檢查，他們所感染的病毒與南京祿口機場發現的病毒相同。

張家界地方當局之後發布公告稱，觀看過這場演出的所有人群都屬於高風險人群。

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