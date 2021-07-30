中國近2個月超400人感染德爾塔病毒株

南京官員7月30日報告說，近期在南京爆發的德爾塔病毒株的源頭已經找到，它來自從俄羅斯飛抵南京祿口機場的國航CA910航班。南京衛健委周五報告說，周四南京市新增本土確診病例13例，此次從南京祿口機場發端的疫情，在南京出現本土感染病例184例。

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在短短十天內，此種病毒已經蔓延中國至少17個城市，傳播鏈延長至至少226人，北京也受到波及。目前北京已經發現兩個關聯確診病例。德爾塔毒株是目前在全球許多國家傳播，其傳播速度異常迅猛。

南京市疾控中心副主任丁傑在周五新聞發布會上表示，對52個與此次疫情相關的早期病例進行的病毒基因測序發現，它們“都屬於德爾塔毒株，具有高度同源的病毒基因組序列，顯示病毒來自同一個傳播鏈”。

丁潔說，這次疫情的早期病例的基因序列“與7月10日俄羅斯入境的CA910航班報告的一例輸入病例的序列一致”。

丁潔認為，最早被德爾塔病毒感染的機場保潔員工“參加了這架俄羅斯航班的機艙清掃，工作完成後，因為防護洗脫不規範，可能造成個別保潔員工感染，進而在保潔員工之間擴散傳播”。

同時，丁潔指出，保潔公司的保潔員“同時保障國際和國內航班的垃圾清運，機場其他工作人員因為接觸保潔員或被污染的環境而感染”。

觀察人士指出，南京祿口國際機場管理存在重大失誤，國內航班和國際航班都是由同一撥保潔員負責，沒有認真執行隔離清洗的程序，致使病毒迅速擴散多個省市。

中紀委７月２８日罕見發聲，追責程序可能已經開始。中紀委國家監委在其官網上發表了《防疫漏洞儘快補》的文章。

文章批評祿口機場“監管缺位、管理不專業”。文章還列舉出了機場存在的具體問題，“在工作程序、流程上，機場沒有將負責境外和境內的保潔人員區分開，日常監管嚴重缺位。”

中國國家衛健委周五報告說，前一天（7月29日）全國新增確診病例64例，境外輸入病例43例，本土病例21例，其中江蘇18例，湖南2例，山東1例，四川1例。

江蘇官方說，江蘇發現的這21例中，有13例在南京，揚州也發現4例，淮安有1例。這些本土病例都與祿口機場爆發的疫情有關。

疫情發聲後，祿口國際機場已經於7月23日暫停營運，國際航線自7月28日起暫停。南京當局切斷了市區與機場的鐵路運輸，封閉了部分小區，同時對全市９３０萬居民展開全員核酸檢測。

湖南省的張家界是這次本土感染疫情的一個重要中繼站。7月２２日在張家界管理方舉辦了一場“魅力湘西”的大型演出，估計有兩千多來自全國各地的遊客觀看了當天晚上的那場演出，隨後不久，有些遊客出現新冠病毒感染癥狀。經過檢查，他們所感染的病毒與南京祿口機場發現的病毒相同。

張家界地方當局之後發布公告稱，觀看過這場演出的所有人群都屬於高風險人群。