中國國家衛健委30日通報，29日新增新冠肺炎確診病例64例，其中境外輸入病例43例，本土病例21例(江蘇18例，湖南2例，北京1例)；新增無癥狀感染者25例，其中境外輸入17例，本土8例(江蘇4例，湖南4例)。北京市疾控中心副主任龐星火29日表示，7月28日0時至7月29日12時，新增2例京外疫情關聯新冠肺炎確診病例，均為湖南張家界返京人員。

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北京連夜封控十個小區，管理確診病例居住社區龍躍苑二區及周邊9個社區、約4.1萬人，全部落實管控措施，北京市報告確診病例所在街道及單位人員原則上不允許出京；並嚴控中高風險地區人員進京。另據瞭解，中國湖南省張家界市政府宣佈，自今日上午起，張家界市所有景區景點關閉。張家界市文化旅遊廣電體育局局長鄧劍表示，截至目前統計數據，在張家界還有754個旅行團，共1.19萬人。

江蘇衛健委指出，29日新增本土確診病例18例(南京市13例，其中1例為無癥狀感染者轉為確診病例；淮安市1例；揚州市4例)；新增本土無癥狀感染者4例(無錫市1例；淮安市3例)。7月20日至今，南京市累計本土確診病例184例，本土無癥狀感染者1例；無錫市累計本土無癥狀感染者1例；淮安市累計本土確診病例1例，本土無癥狀感染者3例；揚州市累計本土確診病例6例；宿遷市累計本土確診病例2例。

據江蘇省交通綜合執法局獲悉，為加強疫情查控需要，南京、泰州、南通地區21個高速公路收費站入口自7月29日起臨時關閉。

此外，在南京疫情中，新冠疫苗保護作用再次被關注。上海新冠肺炎疫情醫療救治專家組組長張文宏表示，注射疫苗後可以有人感染，像這次南京，上次廣州，都有人在注射疫苗後感染；但如果不打疫苗，感染的人數可能會更多。張文宏認為，數據顯示，未來哪怕每個人都打了疫苗，新冠仍然會流行，不過流行的程度會降低，致死率可降低。據中國國家衛健委發布，截至7月28日，全國累計接種新冠病毒疫苗已達16億124.9萬劑次。