廣東：校外培訓機構納入掃黑除惡專項考核 湖北掃黃打非辦參與整頓

中國深圳下課後回家的學生

7月30日消息，據《中國教育報》，廣東省委教育工委書記、廣東省教育廳廳長景李虎日前在中國教育報發文稱：“雙減”是一項複雜的系統性工程，中央關心，群眾關切，社會關注。下一步，廣東省將嚴格對標對表中央工作要求，切實做好“雙減”工作的廣東答卷。湖北省“掃黃打非”辦公室官方微信號消息，湖北多地積極開展校外培訓機構文化市場專項整治活動，以有效規範教培機構的辦學行為。

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李虎日表示，將“雙減”工作納入政府履行教育職責考核。將校外培訓機構治理納入平安廣東建設社會矛盾治理考核、掃黑除惡專項、文明城市創建等考核評比項目，多管齊下推進。建立問責機制，對責任不落實、措施不到位，人民群眾反映特彆強烈的地方及相關責任人進行嚴肅問責。

此外，湖北省“掃黃打非”辦公室在官方微信公眾號日前發布了兩條關於大力整治校外培訓機構的消息，為深入開展“護苗2021”專項行動，有效規範教培機構的辦學行為，營造祥和、安全、穩定的青少年學生暑期假日文化環境，湖北多地積極開展校外培訓機構文化市場專項整治活動。

文章指出，包括武漢、襄陽、宜昌、孝感、黃岡、仙桃在內的湖北多個地區展開了校外培訓機構的專項整治活動，在該次整治活動中，“掃黃打非”辦是組織者或者參與者之一。

據中國教育部網站30日消息，教育部辦公廳發布關於進一步明確義務教育階段校外培訓學科類和非學科類範圍的通知。通知稱，在開展校外培訓時，體育(或體育與健康)、藝術(或音樂、美術)學科，以及綜合實踐活動(含信息技術教育、勞動與技術教育)等按照非學科類進行管理。