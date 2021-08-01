中國吸入用新冠疫苗臨床試驗結果獲權威認可

7月26日，由軍事科學院軍事醫學研究院陳薇院士團隊領銜研製的霧化吸入用腺病毒載體重組新冠疫苗在著名國際學術期刊《柳葉刀·傳染病》發表臨床研究數據，這也是全球首個公開發表的新冠疫苗黏膜免疫臨床試驗結果。

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研究結果顯示，霧化吸入接種疫苗安全性好，無肌肉注射局部不良反應。霧化吸入只需要使用1/5劑肌肉注射用的劑量，細胞免疫反應水平就可以與1劑肌肉注射相當。肌肉注射後採用霧化吸入加強免疫可產生高水平中和抗體。

央視報道，當科研人員將疫苗放置於霧化器中，大眾不需要通過注射的方式進行接種，而是只需要通過霧化吸入，就可以獲得黏膜免疫、細胞免疫和體液免疫的三重保護，從而更加安全便捷地在病毒入侵位置預防感染和阻斷傳播，保護自己的同時也可以保護他人。

霧化吸入用疫苗與目前批准上市的肌肉注射疫苗相比，不同之處是在於接種時採用霧化吸入的方式，疫苗製劑處方、包裝形式和生產設施等與肌肉注射用疫苗完全一致。同時，霧化吸入還能夠顯著提高已經注射疫苗人群的多重免疫效果，抵禦新冠病毒的變異，適用於大規模人群推廣使用。

軍事科學院軍事醫學研究院研究員侯利華表示，第一，該款疫苗不需要注射，只需要吸一吸就能夠完成疫苗的接種，比如說胳膊的疼痛、腫脹等這些不良反應便不會出現，可以提高民眾接種疫苗的意願。第二在於霧化吸入疫苗的劑量很低，相當於大幅度提高了疫苗的產量。第三，該款不需要注射器，可以有效解決銳器的醫療廢物處理等問題。

據了解，這項臨床試驗於2020年9月在武漢啟動，由軍事醫學研究院與武漢大學中南醫院共同主持研究。目前正在有序推進二期臨床試驗，接下來，科研人員將繼續進行與時間賽跑，積極申請該疫苗的緊急使用。