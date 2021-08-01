德國大眾計畫快速追趕電動車在中國市場的發展

德國大眾汽車集團計畫在中國市場快速追趕電動汽車的發展，並再次確認了其銷售目標。

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據德國金融網（Finanzen.net）報道，繼新款純電動汽車SUV ID.4在中國銷售低迷後，大眾預計其在中國這一全球最大市場上的電動汽車份額將迅速增加。大眾汽車核心品牌首席財務官亞歷山大塞茨（Alexander Seitz）在接受《交易所報》採訪時表示，不必修正在中國的銷售目標。

“由於在中國的激烈競爭，一款新的電動車型至少需要六到八個月的時間才能站穩腳跟，並使銷售數據正常化。在目前情況下，已做了調整的芯片供應現已在大眾的預期範圍之內。”塞茨表示，ID.4在中國起步談不上是錯誤的。每月交付量明顯增加將能使大眾達到預期目標。大眾計畫擴張ID汽車家族，在中國交付8萬到10萬輛電動汽車——目前中國全電動汽車的總市場規模約為220萬輛。

塞茨表示，大眾汽車計畫在未來一兩年內，在中國實現電動汽車市場份額的快速提升，讓電動汽車達到內燃機汽車的市場份額。這通常浮動於13%-14%之間。為此，大眾必須“加強營銷並調整銷售傭金”。

今年上半年，大眾汽車在中國市場比其他地方更早地遇到芯片短缺問題，縮水1.6%。但該品牌在所有其他地區都得到發展。塞茨確認，大眾在2021年打算實現3-4%營業利潤率的目標。由於高端品牌奧迪和保時捷的良好發展，大眾集團今年上半年的銷售業績創下歷史新高，並於周四將其2021年的盈利目標提高了0.5個百分點，升至6%-7.5%