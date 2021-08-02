北京學者籲港人「丟掉世界公民的幻想」 港學者直斥言論反智

「世界公民」觀念已納入聯合國可持續發展目標，但本身是北京大學法學院教授的中國港澳研究會副會長陳端洪為香港未來的政治生活訂定方向時指出，落實「愛國者治港」必須「丟掉『世界公民』的幻想」，認清當前國際鬥爭的本質，確立現實主義的國際政治觀。但香港浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛指陳的言論既「無益無建設性」，在全球化趨勢下亦是反智。

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身兼澳門基本法委員會委員的陳端紅在最新一期《紫荊》雜誌撰文，因應香港年內會按北京政府為香港製訂的新選舉法例進行三場選舉，指「一國兩制」將進入新時代，落實「愛國者治港」是未來香港政治生活的主旋律。他總結，落實「愛國者治港」，必須清除「港英殖民統治遺留下來的民族自卑的心理污垢」，復興中華民族；必須丟掉「世界公民」的幻想，以及「刮除『本土主義』和『港獨』思潮的餘毒」；必須「打碎『攬炒派』利用選舉制度進行港版『顏色革命』的圖謀，承認和尊重中國的制度選擇，循序漸進地發展香港民主；必須認清『違法達義』的無政府主義本質，將自由與服從有機結合」，維護「一國兩制」下的良法善治。

陳端紅以香港是一個商業社會作為立論基礎，認為只有通過經濟社會發展才能解決香港的深層次矛盾，重新建立港人對「一國兩制」的信心及此制在國際上的信譽。

他又說，落實「愛國者治港」是香港髮長的政治前提，只有這樣才能防止外國敵對勢力的破壞和滲透，使香港得到北京的中央政府和中國人的信任，促進香港融入中國發展大局，使「一國兩制」可持續發展。

不過，浸大政治及國際關係副教授陳家洛向本台指出，中方官員和學者在過去一年常談去國際化和去民主化，實在是無益無建設性，質疑在全球一體化的趨勢下，中國也不能遺世獨立，也要肩負國際公民的責任，要求港人「丟掉世界公民的幻想」，是不切實際，這對香港這個國際化城市尤甚。

他質疑，《基本法》第39條訂明國際人權公約在香港繼續有效，國際社會關心香港亦是自然之事，難以想象香港去國際化，變成只有一種聲音的大牢籠。他續稱，若北京政策按這種官方學者之言轉化為政策，例如教育，只會嚇跑投資者。

陳家洛笑言，陳端紅只是跟黨走，重點是跟隨中國國家主席習近平的民族化思想，套在香港便成了強調去殖民地化以致去國際化。