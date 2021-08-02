故意？《環時》：路透又給中國運動員配醜圖 中大使批雙標

路透社被指在有關東京奧運會中外運動員奪金的報導截圖有“雙重標準”

中國選手侯志慧24日奪得東奧女子舉重49公斤級金牌，路透報導時，被指選取一張其臉部表情不自然的畫面被中駐斯里蘭卡大使館批“無恥”後，又被指在報導鞏立姣、陳夢奪金時，所選取配圖都是他們“用力過猛”的瞬間，引發中大使館繼續“錘”。

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環球網報導，“為運動員們不屈不撓的努力鼓掌，對種族主義和偏見說不。”中國駐斯里蘭卡大使館1日在推特發文，將矛頭再次對準。在推特中，中國大使館貼出了4張路透有關東京奧運會中外運動員奪金的報導截圖，路透報導選取這些配圖中，“雙標”可謂展現得淋漓盡致。

環球網報導指出，在報導外國運動員參賽新聞時，路透選取的基本都是他們面露微笑、感動落淚等時刻的畫面，運動員們的表情都很自然。而在報導鞏立姣等人奧運奪金時，所選取的配圖都是他們的「醜照」。

為此，大使館寫道：2020東京奧運進行到第二周，尊重奧運精神。那些辯稱“西方媒體公正”和批評“中國戰狼”的人現在在哪呢？在推文末尾，大使館還加上了”雙重標準“的話題標籤。

報導稱，西方媒體在照片上動小心思不是第一次了。5月5日，英國廣播公司（BBC）以”五眼聯盟：當新西蘭不願批評北京，西方情報聯盟要瓦解了嗎？“”為題刊發評論文章，文章稱，由英、美、澳、加、新組成的情報聯盟“五眼聯盟”當中，有四國在涉疆、涉港、涉台以及南海等議題上指責了中國，然而新西蘭卻選擇了不參與“對抗中國”。報導中， BBC特意配了新西蘭總理阿德恩與澳洲總理莫里森的照片。

在那張照片中，阿德恩的長髮在風中顯得相當凌亂，表情看上去凝重陰鬱、心事重重。相較之下，一旁的莫里森則面帶笑意微笑，顯得志得意滿、胸有成竹。