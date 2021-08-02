著名歌手黃耀明為區諾軒助選 同被廉署拘控選舉舞弊

廉政公署今( 2 日)早落案起訴著名歌手黃耀明和前立法會議員區諾軒，指二人於2018年立法會補選提供娛樂，誘使他人投票予區諾軒，違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》，黃與因民主派初選案而仍在還柙的區諾軒將於本周四 ( 5 日)在東區裁判法院提堂。國際關係學者沈旭暉形容，事件反映「新香港」秋後算賬進入白熱化階段。

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涉案的立法會補選，於 2018 年 3 月 11 日舉行，港島區有四人參選，最終區諾軒勝出，而黃耀明曾於當年3月3日為區諾軒的造勢大會站台並獻唱兩首歌曲，又在表演尾聲呼籲出席集會人士於補選投票給區諾軒。廉署指出，早前接獲投訴，於是展開調查，今早拘捕59歲的歌手黃耀明，控以一項在選舉中向他人提供娛樂的舞弊行為，違反選舉舞弊條例第12(1)(a)條。黃耀明在中午前獲得保釋候訊。

廉署新聞稿提到，區諾軒於當年2月底起在社交平台專頁發布多則貼文宣傳上述造勢大會，其後又分享集會的錄像短片，當中包括黃耀明的表演，以及他向出席集會人士作出的呼籲。區諾軒把有關錄像短片及該則宣布黃耀明會在集會上表演的貼文，申報為其選舉廣告。根據《選舉(舞弊及非法行為)條例》第 12 條，任何人為另一人提供飲食或娛樂，以誘使該另一人在選舉中投票或不投票予某候選人，即屬舞弊行為。根據法例，一經定罪，最高可被判監7年及罰款50萬港元。

翻查公開數據，黃耀明除了為區諾軒站台外，亦有為同年11月九龍西補選的民主派候選人李卓人助選站台並獻唱，所不同者，是李卓人在補選中落敗。

廉署近期不時追溯數年前的選舉行為，國際關係學者沈旭暉在廉署行動曝光後在網上發表評論，質疑藝員站台是否能被演繹為賄選，認為相關法律有太多灰色地帶供有關部門演繹，而當局罕有地把政治清算行動延伸到過往甚少牽涉的演藝人士，亦開創了先例，憂慮「新香港」政府如此把普通法變成口袋法，拘控任何人可說是輕而易舉。

他更兩度以「不知道」自問自答：建制派候選人有沒有足以被控的「蛇齋餅粽」(贈送小禮物活動)？歌手「肥媽」不時為建制候選人站台是否屬於「獻唱賄選」？

現年59歲的歌手黃耀明，是少有願意公開政治立場的演藝人員，他自2013年組建同志平權組織「大愛同盟」後，正式公開參與社會運動，並公開支持2014年的雨傘運動，因而遭中國大陸封殺，甚至在港演唱亦出現未能租賃政府場地的問題，他曾在個人社交平台上透露，由港府部門管轄的紅磡體育館，每次申請均被拒，成功「機率少於零」。但他仍繼續支持民主派運動，包括支持民主派候選人的選舉活動，最近更就《港區國安法》首案被告唐英傑被重判而轉發國際特赦組織的相關聲明。