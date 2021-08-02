麥考爾報告內容之二：病毒可經基因改造卻不留痕跡 武漢病毒研究所掌握該技術

美國聯邦眾議院外交事務委員會首席共和黨議員麥考爾（Rep. Michael McCaul, R-TX）所領導的眾議院中國工作組星期一（8月2日）公布新冠病毒溯源報告更新版。有關內容為去年9月同一個研究團隊所公布的新冠病毒起源最終調查報告的補充延續，主要根據現有公開資料和報道撰寫，針對病毒起源調查進行更新和提出推論。報告提示：病毒可經基因改造卻不留痕跡的情況令人擔憂。

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麥考爾說：新冠病毒很有可能是自然起源，或可能是基因操縱的結果，冠狀病毒很可能是在2012年至2015年的某個時候在中國雲南的洞穴收集到的，之後由於實驗室糟糕的安全標準和做法而泄露出去，並在不充分的生物安全水平下進行危險和不適當的‘功能增益’研究使情況惡化。病毒後來在世界軍人運動會前透過武漢地鐵傳播至武漢市中心，那些運動賽事演變為國際傳播的媒介，再將病毒攜帶到世界各地。”

報告還更進一步表示“病毒有可能經基因改造過”，因此呼籲展開全面調查。報告對武漢病毒研究所相關的研究人員，包括美國科學家在內，有能力修改病毒基因且不留下任何篡改痕跡的能力感到擔憂。

與中國武漢病毒所有過合作的美國科學家巴里克使基因修改不留痕跡

報告以美國科學家巴里克（Dr. Ralph Baric）為例說，早在2005年這位美國科學家就協助創造了一種不留下基因修改痕跡的方法。之後，“在2017年，武漢病毒研究所的科學家也能做到這一點了，這清楚表明，科學界聲稱新冠病毒不可能是人為的，因為它沒有基因修改標記，這個說法不誠實。”

報告還引述了巴里克博士2020年接受意大利媒體訪談時的說法：“你可以在不留痕跡的情況下製造病毒。然而，您想尋找的答案只能在武漢實驗室的檔案中找到。”

與中國武漢病毒研究所的科學家合作過的冠狀病毒研究人員巴里克博士今年5月加入另外17位生物學家和免疫學家的行列，在《科學》雜誌上發表的一封信中說，沒有足夠的證據來確定是自然起源，還是實驗室意外泄漏引起了新冠病毒大流行病，並呼籲針對目前病毒起源的兩個主要的假設理論進行更廣泛的評估。

這些科學家們在信中說：“在獲得足夠數據之前，我們必須認真對待有關自然和實驗室溢出的這兩種假設。”