台灣歡迎德國軍艦駛往印太地區

據《法蘭克福彙報》報道，台灣外長對德國護衛艦“巴伐利亞”號前往印太地區的旅行表示歡迎。中國則猶豫不決，要看該護衛艦的航線而定。

廣告 繼續瀏覽後續

德國軍艦“巴伐利亞”號受“德國價值和利益”的委託，於周一從德國威廉港啟程，前往印度太平洋半年。起航一天後，台灣表示了讚揚。台灣外長吳釗燮向德國編輯部網絡表示，他“很高興德國政府的印太指導方針為參與確保南海自由航道奠定了基礎。”

吳接著說，沒有人會希望“中國將其威權統治擴展到整個南海。”包括德國在內的全球民主國家現在都在發出明確信號，反對中國的權力追求。吳列出了來自英國、法國和荷蘭以及來自美國、日本和澳大利亞的船隻，目前都正在參與類似的海軍行動。

但巴伐利亞號的航行路線是無法與其他西方國家的船隻進行聯合軍演的。此外，德國政府顯然還詢問中方，能否對中方的一個港口進行友好訪問。

香港《南華早報》報道說，只有在明確巴伐利亞號航線是否也穿越南海後，北京才會回答有關戰艦訪問上海港的詢問。到目前為止，該戰艦顯然計畫在返航時要穿越該海域。

台灣外長表示，中國宣稱對哪些海域擁有主權的問題，不僅僅涉及台灣，而是更普遍地涉及捍衛自由的問題。在新疆，中國正在侵犯人道，在香港，中國正在消除“最小的自由殘餘”，這是“21世紀的悲劇”。

台灣外長還談到了中國對台灣構成的威脅。他說，如果中國內部出現麻煩，中國可能進攻台灣。“我們台灣人擔心，有一天我們會成為中國內部問題的替罪羊。”

N-TV 電視台報道說，專家們認為，巴伐利亞號護衛艦在印太地區將扮演什麼角色，目前還不確定。德國政府顯然不想惹惱北京。 該戰艦將於二月底返回德國威廉港。