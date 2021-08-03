德國政治學家及妻子涉嫌為中國搜集情報被起訴

據德國《明鏡》周刊報道，德國聯邦檢察署指控一對德國夫婦一起為中國從事間諜活動。男方是一位德國政治學家，多年來一直在為中國獲取信息。他的妻子也提供了幫助。作為回報，中方支付了他們前往中國的旅行和相關項目的費用，並支付了薪水。德國總檢查署現對75歲的Klaus L. 和他的妻子 Klara K. 提出了指控。

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據稱，這位德國政治學家涉嫌多年來一直在為中國情報機構收集信息。想必他不是一個人在單獨行動。聯邦檢察署現在也對克勞斯L. 的妻子K. 提出了指控。K. 擁有德國和意大利公民身份。兩人被指控從事特工活動。當局已於5月20日提出兩項指控，但直到現在才將其完全公開。

具體來說，K應從2001年起，幫助其丈夫建立了一個智庫，使其具有國際重要性。根據起訴書，與中國情報部門的合作始於2010年6月前往中國進行演講的一個旅行。

據稱，從那以後，這對夫婦在國事訪問或跨國會議之前或之後收集了信息，也收集了有關當前某些問題的信息，為此長達九年之久。作為回報，這對夫妻獲得了前往中國參加會議的旅費和額外的薪水。

德國電視一台去年報道說，政治學家L在退休時，曾領導親近基社盟的漢斯-賽德爾-基金會的國際安全政策部門。據說，他自1980年代初便一直在那裡工作。與此同時，他顯然也為德國聯邦情報局提供了數十年的信息，並為此獲得了金錢。據說，L經常進出於位於慕尼黑附近的聯邦情報局前總部，並“與情報局管理層建立了良好的聯繫”。

聯邦檢察署現以秘密特工服務的罪名起訴了這位德國政治學家。據稱，這位75歲的男子在2010年6月到2019年11月間，向中方提供了信息。據德國電視一台報道，L究竟向中方提供了什麼信息，將是法院要處理的問題。