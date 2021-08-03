東京奧運會法國選手兩日連摘兩金

在東京奧運會上，日本時間8月1日和8月2日，法國選手連摘兩金。東京時間8月1日，是東京奧運會第九個比賽日。在擊劍男子團體花劍的金牌爭奪賽中，法國男團對陣俄羅斯奧委會男團，最終法國男團以45-28戰勝俄羅斯奧委會男團，取得擊劍男子團體花劍金牌。該擊劍男子團體花劍比賽在日本幕張國際會展中心B展廳舉行。

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俄羅斯和法國都是花劍項目的老牌勁旅，開局階段法國隊就佔據了一定優勢。在下半場的比賽中俄羅斯奧委會男團多次出現失誤而法國隊繼續掌握着場上主動。最終法國隊成功拿到了這枚男子團體花劍比賽的金牌。

8月2日，法國選手基康普瓦在東京奧運會射擊男子25米手槍速射決賽中獲得金牌，古巴選手普波獲得銀牌，中國選手李越宏獲得銅牌。李越宏是2016年裡約奧運會銅牌得主，在世錦賽和世界盃賽場上也取得過不俗的成績。

中國選手林俊敏和李越宏分別以資格賽第4和第6的身份晉級到決賽當中。這個項目是中國射擊隊的傳統優勢項目，已經連續在兩屆奧運會上奪得獎牌。

林俊敏是2018年世錦賽25米手槍速射冠軍，自2017年以來在世界盃賽場上也頻有斬獲，本屆奧運會是他個人第一次參加奧運會。

在進入淘汰賽階段，林俊敏也找到狀態打5中4，積分來到12分被淘汰出局，而法國選手基康普瓦再度5槍全中得到17分，取得了比較明顯的優勢。

目前在東京奧運會上法國隊已獲得金牌6枚，銀牌10枚，銅牌7枚，排名第九。