港府幾近強制公務員等四類人接種疫苗 惹不滿 惟有社論稱強制勢在必行

香港的武漢肺炎疫苗接種率已接近五成，但中港專家近日把達致群體免疫的疫苗接種率提高至八成以上，港府決定，全體公務員、醫院管理局、院舍及學校所有員工均須接種疫苗，否則須自費進行定期檢測。有受影響員工團體對港府未經諮詢便推行強制打針表示不滿，亦認為在香港本土「清零」近兩個月時要求自費檢測是不合理，有「谷針」之嫌。

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強制接種疫苗在不同國家均遇上市民反對行動，但親建制的《星島日報》今(3日)天的社論指出，香港強制打針是勢在必行，否則接種率不高的香港將在全球復蘇時未能受惠。社論又指，港府過往對「強制」過於顧忌，但近日「連滿口人權的歐美政府都紛紛規定公務員和醫護打針」，強制接種已是大勢，港府若不能在9月達到逾七成接種率的目標，未必能與中國和外國通關，經濟復蘇將繼續陷於困局。

不過，七成接種率可達致群體免疫效果的說法近日面臨挑戰。中國工程院院士、呼吸病學專家鍾南山上周六在廣州演講時表示，研究證明中國疫苗對印度Delta毒株依然有保護作用，但由於中國人口基數大，每百人接種比例不高，故需要有83.3%的人接種疫苗，才有可能建立群體免疫。而在此之前數天，香港政府防疫專家顧問之一的袁國勇亦在講座上表示，七成接種率不可靠，因為這在港表示仍有二百萬人未接種疫苗，仍會出現大爆發，英國便是一個例子，故此認為接種率須提升至超過九成，屆時放寬社交距離措施才算安全。

行政長官林鄭月娥昨日在記者會上公布，香港至今已連續56天沒有本地感染個案，基本達到本地「清零」，但Delta變種病毒株不斷擴散，現時的接種率離七成的目標仍遠，故決定要求所有公務員及政府員工、醫管局員工、安老及殘疾人士院舍的員工，以及大學以外的所有學校的員工均須打針，到了9月1日，現時免費檢測及可以放取假期的獎勵將會取消，屆時未打針者須自費、工余進行定期檢測，而檢測周期將由每十四天一次改為七天一次，持有醫生證明不適合打針者可獲得資助。

學校方面，當局提出打針誘因，指如果學校教職員及學生打第二針分別達到七成，便可回復全日面對面授課；如果個別學生已完成接種兩劑疫苗並超過14日，校方可以安排他們在另一個半日進行非學術性課外活動，例如音樂課及體育活動等。

林鄭月娥強調，上述安排並非推行強制接種，因為不接種者仍有檢測選擇權，對比「一般認為好民主的國家」要求打針才能進入某類場所或上課，香港措施屬於「溫和」。不過，所有接觸抵港者人員則必須打針，沒有選擇。

但港府新安排引起受影響工種不滿，公務員工會聯合會總幹事梁籌庭指出，港府曾強調不會強迫市民打針，如今出爾反爾，令不少公務員感到詫異和失望，亦不認為港府須「一刀切」地要求所有政府員工，包括不需要與外界接觸者打針。另外，公共醫療醫生協會會長凌霄志亦不滿當局事前沒有諮詢，指現時推出的疫苗欠缺長遠安全數據，例如懷孕員工可能未必安心打針，認為當局應尊重員工的決定，會與局方溝通，包括了解當局將如何跟進及是否須面對紀律行動。

院舍方面，小區及院舍照顧員總工會組織幹事曾紀南表示，照顧員工月薪不高，若每月檢測三次，花費便可能佔去收入約5%，形容做法不合理，若立法強制打針，更是用公權力逼員工就範。香港安老服務協會主席陳志育更指出，現有少數替工因定期檢測而離職，擔心實施自費檢測後，流失率會加劇。