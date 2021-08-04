中國監管衝擊 傳馬化騰身家縮水損失超過馬雲

在過去九個月里，溫文爾雅的騰訊老闆馬化騰紙面財富損失超過了較為好鬥的馬雲——阿里巴巴集團和螞蟻集團的聯合創始人，這顛復了有關中國商界精英政治「啄序」的傳統認知。 據雅虎經濟引述彭博社說，事實證明，在這輪席捲全球第二大經濟體的監管衝擊中，就連最順從的中國億萬富豪也無法倖免。

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據彭博社新聞說，中國監管衝擊無偏倚 馬化騰身家縮水140億美元，損失超過馬雲。這一逆轉凸顯出，自中國政府於去年11月3日叫停螞蟻集團首次公開募股(IPO)以來，當局擴大打擊的速度有多快。隨着監管機構不再強調無拘無束的經濟成長，轉而注重其他優先事項——例如數據安全、金融穩定和減少貧富差距等，最初看起來像定向打擊中國最直言不諱的科技大亨的行動，後來擴散到了互聯網行業的幾乎每個角落以及更大範圍內。

該報道稱，在中國九個月來遏制科技巨頭的多數行動中，騰訊的境遇似乎遠好其勁敵們，這在一定程度上得益於馬化騰的低調名聲。在阿里巴巴要支付創紀錄的28億美元反托辣斯罰款的時候，監管機構僅因騰訊未就過去的收購和投資交易尋求批准而處以象徵性罰款。其音樂部門最近被勒令放棄獨家流媒體授權，但躲過了拆分這一末日情景。

但是官媒周二發表的一篇譴責文章讓事情發生了變化。在新華社旗下《經濟參考報》抨擊遊戲行業——騰訊的關鍵業務，助長了有關該公司可能成為北京下一個打擊目標的猜測，騰訊股價創出十年來最大盤中跌幅。這一暴跌讓騰訊市值縮水至5,505億美元，而其今年早些時候曾短暫逼近1萬億美元。

根據彭博億萬富豪指數，自螞蟻11月暫停IPO以來，馬化騰的身家已經縮水了近140億美元，於周二降至458億美元。他目前在中國富豪榜上排名第三，淨值不及馬雲的478億美元。雖然官媒周三緩和了對遊戲的批評語氣，推動騰訊一度反彈超過5%，該股今年以來仍下跌了17%。其前景在很大程度上將取決於監管機構的下一步行動。

據該報道，騰訊已然開始安撫北京，承諾進一步限制未成年人的遊戲時間，並禁止低齡玩家在遊戲中消費。該公司還倡議全行業討論全面禁止未滿12周歲小學生進入遊戲的可行性。