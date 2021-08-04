中國運動員戴毛澤東像章噱頭領金牌違規 傳中國官方許諾不再允許發生

東京奧運場地自行車女子團體競速賽項目周一（8/2）舉行，由中國選手鍾天使、鮑珊菊奪得金牌，但兩人穿着中國隊外套上台領獎時，胸前各別了一枚中共已故領導人毛澤東的像章。異議人士痛批毛像章是「文化大革命象徵」，中國小粉紅網友則大力喝采。國際奧會今（8/4）表示，中國奧會已做出保證，毛澤東像章不會再出現在頒獎台上。

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據蘋果日報今天報道說，金牌選手戴毛澤東像章領獎遭調查，中國奧會保證不再發生。

中國自行車選手鍾天使與鮑珊菊，在胸前別上毛澤東像章領取金牌。據路透社說，對於兩位金牌選手戴毛澤東像章站上頒獎台，國際奧會（IOC）周二表示已要求中國奧會提交報告，目前還在等待中國奧會提出正式說明。中國奧會已向國際奧會保證不會再發生同樣事件，並表示將「很快」提交報告。

據BBC消息，中央電視台體育頻道（CCTV5）在重播畫面中已將兩位運動員身上的毛澤東像章打馬賽克，但小粉紅對此深表不滿。微信公眾號「雲水怒」稱：「『千流歸大海，奔騰涌巨瀾』，人民最終還是會回到毛主席這兒來，並且已經在回來的路上了。那胸前閃耀着毛主席像章的青年人，不就是最好的證明嗎？」

《奧林匹克憲章》第50條第2款規定，運動員、體育代表隊官員等均不得在衣服或裝備等上展示政治或商業宣傳。根據附則，違者有可能導致取消比賽資格，甚至吊銷大會通行證。

不過，在國際奧會運動員委員會爭取後，國際奧會上月決定放寬相關規定，但明訂在競賽期間、頒獎儀式、開閉幕式等官方儀式進行期間，以及在奧運村內，仍須遵守第50條第2款。

在海外平台上，不少異議人士對中國選手戴毛像章領獎提出質疑。彭博科技專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）提問：「試想要是台灣運動員別上了青天白日滿地紅旗胸章？」

科普作家方舟子推文指「奧運會禁止政治標識，佩戴毛主席像章算不算？」

旅居澳洲的政治漫畫作者巴丟草批評，毛像章「是中國死亡無數的文化大革命的象徵」。他表示，他的祖父母也是死於文革，而毛澤東要為數以千萬計中國人之死負責。

不過，幾家中國極左媒體與微信公眾號大讚鍾天使、鮑珊菊的行徑。署名「百年夢圓」的微信公眾號文章形容：「廣大網友對鮑珊菊、鍾天使兩位天使般姑娘的親近感和可愛度陡然上升。」知名極左派網站烏有之鄉有文章形容這是「喜上加喜的大好事」，「今天，我們年輕人越來越肉眼可見地熱愛毛教員，在最本質意義上，是什麼呢？是認清了資本主義弊端、堅定了社會主義自覺自信的表現」。

據該報道說，中央電視台體育頻道（CCTV5）在重播畫面中將兩位運動員身上的毛澤東像章打馬賽克，還遭微信公眾號「雲水怒」批評，文章稱：「『千流歸大海，奔騰涌巨瀾』，人民最終還是會回到毛主席這兒來，並且已經在回來的路上了。那胸前閃耀着毛主席像章的青年人，不就是最好的證明嗎？」

據蘋果日報說，這是東奧期間第二起運動員可能違反《奧林匹克憲章》第50條行為的事件。非裔的美國鉛球銀牌得主桑德斯（Raven Saunders）周日（8/1）在頒獎台上舉起雙臂交叉成「X」狀，表達反抗壓迫之意。美國奧會向國際奧會表示，桑德斯是在發完獎牌、奏完冠軍隊（中國）國歌後做出手勢，已向對手錶達尊重，也未違反美國奧會禁止表達仇恨的規定。桑德斯的母親周一（8/2）猝逝後，國際奧會表示已中止調查她的手勢事件。