印度蝦遭指外包裝測出新冠肺炎病毒 中國海關拒收千貨櫃

中國新一波新冠肺炎病毒本土疫情升高之際，印媒報道說，中國拒絕接收1000個貨櫃的印度蝦。中國海關總署此前發布消息說，在包裝樣本檢出病毒核酸陽性。消息沒有提及印度方面的回應。

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據中央社今天報道說，中國拒收千個貨櫃印度蝦，宣稱包裝檢出核酸陽性。印度「經濟時報」對此報道稱，中國方面宣布在外包裝上檢測到病毒核酸陽性，拒絕接收1000個貨櫃的印度蝦。

香港01今天也引述印度「經濟時報」2日的報導，中國方面宣布在外包裝上檢測到新冠病毒（SARS-CoV-2）核酸陽性，從而拒絕接收1000個貨櫃的印度蝦。

據中國海關總署官網7月31日宣布，因從進口自印度5批次凍南美白蝦的6個外包裝樣本中檢出新冠病毒核酸陽性，按照海關總署公告2020年第103號的規定，全國海關自即日起暫停接受印度水產品生產企業M/s. Kondiya Fresh Foods等4家的產品進口申報一周；自8月5日起繼續暫停接受印度水產品生產企業的產品進口申報一周。

中央社說，中國新一波新冠肺炎病毒疫情逐日升高，中國國家衛生健康委員會官網今天通報，新增96例確診，其中25例為境外移入，另有71例本土病例，涉及7個省分。自7月20日南京祿口機場出現防疫漏洞後，中國大陸本土確診病例持續擴張，已約15省市被病毒攻佔。