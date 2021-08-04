國民黨925改選主席朱立倫宣布參選

國民黨前主席朱立倫3日宣布參選黨魁，挑戰現任黨主席江啟臣，強調2024將推出最強的總統候選人，代表國民黨參選。追求連任的現任國民黨主席江啟臣也重申自己不會參加2024總統選舉，要當「造王者」。國民黨主席原訂七月改選，因六七月台灣疫情嚴峻，延後到9月25日投票。

廣告 繼續瀏覽後續

朱立倫宣布，如果他當選黨主席，一年內要讓國民黨支持度與認同度超越民進黨；明年的縣市長選舉，至少要從現有14席縣市長起跳，六都至少要拿下三席，目標要把桃園市和台北市都贏回來。他並說，他會扛起完全的責任，一定要打贏選戰，輸了就下台。

朱立倫曾擔任國民黨主席，這次捲土重來，如果當選，除將立即面對2022年的縣市長選舉之外，更將面對22024年的總統選戰。他強調，2024年將推出最強的國民黨總統候選人，打贏選戰，讓國民黨重新執政。並點名目前黨內最強的人選是新北市長侯友宜。另中廣董事長趙少康、高雄市前市長韓國瑜、台中市長盧秀燕等，也都是2024總統選舉的優秀人才。

談到兩岸路線，朱立倫表示，如果當選，過去黨章、政綱規定的重要基礎都要延續，在這基礎上讓兩岸和平、讓大家過好日子。他說，兩岸要求同尊異、相互尊重才能相互了解，發展出善意，就像東京奧運羽球女單、男雙比賽，國人幫中華隊加油，但也欣賞對岸選手錶現。

現任黨主席江啟臣則表示，2022、2024提名絕對公正無私，他也確定不選2024總統，會當「造王者」，讓國民黨重返執政；明年縣市長選舉策略以「光復北部、鞏固中部、深耕南部」為主軸布局，除保既有的14個縣市執政權，有機會還要拿下其他縣市。

民進黨資深立委指出，現任國民黨主席江啟臣在黨內輩分不夠，一直搞不定黨內大老及黨團內鷹派意見，從彰化縣前縣長卓伯源日前突然宣布參選也可看出，國民黨內部有人刻意要推卓伯源出來分散江啟臣的票；卓伯源與江啟臣都在中台灣發跡，票源重迭，顯示江啟臣腹背受敵。

民進黨人士也指出，國民黨誰當主席，對民進黨都沒有太大影響，如果新北市前市長朱立倫選贏，他過去的諸多作為又會重新被檢驗，包括「換柱」、是否繼續擁抱「九二共識」等；再者，新北市長侯友宜已成一方之霸，「諸侯關係」對朱立倫來說也相當棘手。