孟晚舟今天再出庭聽證

華為財務長孟晚舟將在周三回到一加拿大法院，她的美國引渡案將進入最後幾周的聽證會，超過兩年的法律流程已經接近尾聲。預料結論將於秋季出爐。

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據路透社今天報道說，華為財務長孟晚舟引渡案在加拿大法院展開最後幾周的聽證程序。即將到來的多場聽證會預料將持續到8月20日，初步重點將放在她律師團隊提出的第三部分論點，特別是美國檢方在向加拿大提出引渡要求時所提出的實質虛偽陳述。之後聽證會將會進入救濟階段，解決有關逮捕她時濫用程序的指控。在那之後將有一場拘押聽證會，以判斷是否有足夠的證據要孟晚舟受審。

報道稱，預料結論將於秋季出爐。

孟晚舟遭到逮捕後，加拿大和中國的關係急速降溫，在那之後不久中國拘留了兩名加拿大人，包括商務人士邁克爾·斯帕弗(Michael Spavor)及前外交人員康明凱(Michael Kovrig)。加拿大一再向美國求援，協助向中國施壓釋放兩人。

多倫多大學副教授暨中國專家Lynette Ong表示，自從拜登於今年1月就任美國總統之後，此案的意義已經出現“重大變化”。Ong指出，拜登回歸更為傳統的外交模式，意味着加拿大可以倚賴美國用前總統特朗普沒有辦法做到的方式為兩名加拿大籍人士發聲。

據Ong說道，“在拜登時代，盟國必須設法保護雙方利益，在特朗普時代並非如此，當時很大程度是單方面的激進作為。”