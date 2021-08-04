公民記者張展，因報道武漢疫情而被拘捕，2020年12月28日，張展案在上海開庭。

去年赴武漢採訪疫情結果被判刑4 年的中國公民記者張展持續在獄中半絕食抗議。最新消息指出，她嚴重營養不良、體重下降至不到40公斤，已在7月31日送醫。

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張展獄中絕食送醫，家人已半年無法會見。據中央社今天引述德國之聲消息說，長期關注中國維權議題的張展關注組發言人王劍虹分享了張展母親8月2日所說的張展近況。張展母親終於透過電話與女兒會見，但醫生說張展目前除了營養不良外，腿跟腳也浮腫非常嚴重。張展的母親在電話中勸女兒要正常吃飯，但是張展還是堅稱自己無罪，不會正常吃飯。

據消息說，自從張展從看守所被轉往監獄後，其家人一直無法順利獲得到監獄探視的權利，在8月2日獲准以電話的方式會見前，已經半年無法見到她。報道引述曾代理張展案的律師任全牛說，目前幾乎沒有其他管道可以確切掌握張展的病情。任全牛表示，之前他會見張展時，張展便一直表示要用絕食來表達自己的憤怒與抗議，但她抗議的主要是中國對言論的管控，而不是為了自己的自由。

張展2010年曾在上海擔任律師，後來因參與維權活動，被註銷律師執業證。她在2020年2月前往湖北武漢採訪新冠肺炎病毒疫情，並透過微信、推特、YouTube發布報道；同年5月，被上海警察跨省拘捕後羈押在上海，12月28日被以「尋釁滋事罪」被判處有期徒刑4年。

中央社說，張展是已知因報道新冠肺炎病毒疫情而被判刑的首例。