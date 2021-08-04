澳門一家四口染疫 全民須檢測 香港停澳門免檢安排

疫情控制良好的澳門，昨有曾與中國南京確診者同機的一家四口證實感染Delta變種武漢肺炎病毒。澳門政府評估小區爆發風險極高，決定今日起啟動全民核酸檢測，預計全澳68萬人的檢測工作可於三日內完成。為防疫情擴散，澳門和中國珠海之間的檢疫工作將會收緊，而毗鄰澳門的香港，亦宣布把澳門剔出「回港易」計畫，即在抵港當日或之前14日，曾逗留澳門者，入境香港時必須進行14天家居強制檢疫。

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澳門應變協調中心公布，當地因確診個案而進入「實時預防狀態」，離境須出示24小時核酸檢測陰性報告；另外，由今(4日)早9時起，啟動全民核酸檢測，所有澳門居民和在澳門逗留人士需在未來三天到全澳41個核檢站進行檢測；若未能在限期內核檢，健康碼會轉為黃碼；在全民核檢啟動前 24小時內有核酸陰性記錄者，可自由選擇是否再做檢測。而為了集中資源進行檢測，當地政府醫院基本暫停所有對外服務。

由於事出突然，澳門多個檢測站早上已經出現長長的人龍，須由警員在場維持秩序。有當地居民致電香港的電台叩應節目指出，情況頗為混亂，既有計算機預約系統出現故障或不穩定情況，亦有預約後需與現場填表者一起排隊的情況，引起預約者鼓噪，與警員理論。

澳門當局又公布，由今早6時起，除了保障珠海和澳門兩地正常生產生活的跨境貨車司機之外，經粵澳口岸出入境者，需要持12小時內核酸檢測陰性結果證明，而經其他口岸的出入境核酸有效期證明不變。根據現行安排，澳門和香港與台灣之間的核酸檢測證明，有效期是24小時內；而中國內地從機場入境須持48小時內有效檢測證明。 導致事件的，是一家四口昨日確診。應變協調中心表示，確診家庭中的12歲女兒，上月中隨學校交流團乘飛機從珠海到西安，同一班機同日早前有兩名確診者從南京飛往珠海，高度懷疑她是今次疫情的源頭。當局透露，女生在回澳門前已出現咳嗽、喪失味覺及嗅覺的感染病徵，但無求醫，她自覺好轉後，其兄開始發燒、頭暈，7月29日失味覺及嗅覺。其父母雖已接種疫苗，其後亦感染。當局又公布，同團而身處澳門的18名學生，全部核測呈陰性，將在指定地方接受醫學觀察。

澳門至今有63人感染武肺，無人死亡。

香港因應澳門疫情，將之剔出「回港易」計畫，但卻沒有把同日宣布有確診個案的北京和上海剔出計畫，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早在電台節目呼籲港府收緊「回港易」計畫，指疫情反彈的中國，「漏得入澳門，就可以漏入香港」，包括入境前的72小時陰性報告縮至48小時，以及增加強制檢測次數，並須入住檢疫酒店。