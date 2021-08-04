《端傳媒》總部由港移星 資深傳媒人指國安法令港瀰漫白色恐怖決移英

主打深度報道和兩岸三地事態的網媒《端傳媒》宣布，會將位於香港的總部遷至新加坡，員工可決定是否同行，但強調繼續關注中、港、台三地。《端》執行總編吳婧沒有響應遷冊是否與《港區國安法》後的政治局勢有關，但在發給會員的信件中指出，「自由的道路變得愈加艱險，……香港的新聞自由指數則跌至全球第80名」，但諷刺的是，《端》的新總部，在全球新聞自由排名是160，未知這是否反映《端》對香港自由前景的看法。

廣告 繼續瀏覽後續

與此同時，曾任香港外國記者會主席的資深傳媒人韋安仕(Steve Vines)發電郵向朋友道別，指因國安法令香港瀰漫白色恐怖，已離港赴英，相信熟悉香港情況的人會明白，他的離港計畫為何要如此謹慎地進行。他又向傳媒透露，有人透過第三者向他發出警告，指他已在「名單」上，要他小心，不要「越界」(踏出紅線)，但他強調，離港是連串涉及個人和政治的令人驚恐的事件促成，並非單一事件所致。

2015年成立的《端》，6月時已在新加坡註冊，其總編輯吳婧昨(3日)在推特解釋，新加坡在金融系統、語言國際化程度與香港相若，很多國際媒體在新加坡都駐有辦公室，但強調，香港仍然是關注中國大陸、台灣及亞洲新聞的重要據點。她在《端》的六周年致讀者信中公布把總部搬去新加坡時補充，日後會「透過在線、去中心化的方式生產內容」，並將繼續透過深度內容呈現中、港、台時代脈絡，關注全球變化。

她回顧《端》創立起計的六年裡，「自由的道路變得愈加艱險：世界越來越割裂、對立，牆在中國大陸孕育出一片粉紅色，香港的新聞自由指數則跌至全球第80名」，但《端》會嘗試更靈活的協作方式為讀者報道。以會員制營運的《端》，現有6萬名付費會員。

《端》又在推特強調，搬遷不會影響原有編採方針，團隊「不會以任何一座城市為主站，而是聚集世界各地的新聞人，為華語讀者服務。」員工方面，吳婧表示，會保障員工利益，部分原來在香港工作的員工會轉去新加坡，在選擇工作的地點和方式上，會尊重員工意見。

《紐約時報》去年6月中曾因應國安法將臨而決定在今年把數碼業務移至南韓首爾，但由科技媒體轉為綜合網媒的 winandmac 本年6月底撤出香港，是首個因安全而改往外地註冊的媒體，而昨日公布遷冊的《端》，普及程度更高。港府一直強調，香港媒體數目較國安法生效前更多，藉此表示香港的新聞自由仍在，但分析數據可見，傳媒數量上升是因為中國大陸來港設站的新聞媒體大幅增加所致，無助維持香港多元化的空間。

傳媒人和藝術家求去

與此同時，已來港工作34年、記者出身的資深傳媒人韋安仕發電郵給友儕，指國安法落實一年，「港人治港」的幻象已經破滅，對任何公開鼓吹民主自由和從事新聞工作的人來說，事實已很清楚，而瀰漫香港的白色恐怖遠未結束，情勢在近期得以改善的機會是零(simply non-existent)。

他在電郵中續稱，理應確保港人自由的制度，正被漠不關心的人瓦解，令香港本質備受摧毀。他說，令人無法釋懷的是，對「新香港」感到驚喜的，都是那些原本討厭香港獨特之處的人，他們憎恨和害怕人民、討厭香港那充滿活力的文化，甚至期望以所謂「母語」(指普通話)代替廣東話。這些人即使明知正在拆毀香港的成功要素，卻毫無退縮之意。

韋安仕於1987年來港工作，先後為英國《衛報》、BBC、《每日郵報》和《獨立報》及《亞洲時報》等多個傳媒當記者，多年來主持香港電台節目，包括近日引起風波的英文節目《The Pulse》，及至6月30日、《港區國安法》實施一周年前，他宣布不再主持港台節目。

此外，理工大學前助理教授、藝術家黃國才昨亦在臉書公布，已離港赴台。他透露，民主派初選案多人被捕觸及他萌生去意。

黃國才是行為藝術家，曾多次在示威遊行中以藝術針貶時弊。