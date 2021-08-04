蘋果堅選中國供應商合作生產最新款手機

蘋果正在與更多的中國供應商合作生產最新款iPhone，立訊精密將為iPhone 13系列製造多達3%的產品，藍思科技將供應金屬外殼，舜宇光學將提供後置攝像頭鏡頭，京東方也提供零部件。路透社引述日本經濟新聞報道時求證，蘋果沒有立即回應請求。

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據路透社今天引述日本經濟新聞報道稱，蘋果與中國供應商合作生產最新款iPhone。該報說，蘋果正在與更多的中國供應商合作生產最新款iPhone，因為與美國的貿易戰所引發的科技爭端，促使中國政府強化國內企業力量。該報援引熟悉此事的消息人士報導稱，立訊精密將為iPhone 13系列製造多達3%的產品，立訊去年收購的兩家公司將提供關鍵零部件。

該報指出，藍思科技將供應金屬外殼，舜宇光學將提供後置攝像頭鏡頭，京東方也提供零部件。該報還稱，立訊從台灣競爭對手鴻海及和碩手上搶下訂單，將在本月開始生產iPhone 13 Pro。

據此前路透社消息，鴻海成立了一個工作組，以阻擊中國電子產品製造商立訊精密日益壯大的影響力。該工作組一直在研究立訊精密的技術、擴張計畫、招聘策略以及該公司背後是否有中國政府實體的支持。

該報道說，上個月蘋果預測營收增長將放緩，因為全球芯片短缺開始影響iPhone生產。