阿斯本安全論壇：李顯龍警告美國不要挑戰中國 也告訴中國“東升西降”的想法是錯的

新加坡總理李顯龍今天警告美國別再挑釁地挑戰中國，還說華府日益強硬的態度恐會非常危險。據消息說，李顯龍同時告誡中國人“東升西降”的看法是錯的。

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據法新社報道稱，在阿斯本安全論壇上，新加坡總理李顯龍今天警告美國別再挑釁地挑戰中國，還說華府日益強硬的態度恐會「非常危險」。李顯龍表示，美國已經從與中國良性競爭的方式，轉而走向「美國非贏不可」的觀念。

李顯龍在阿斯本安全論壇（Aspen Security Forum ）上表示：「（美國）兩黨今天針對一件事情有共識，就是與中國的關係。」李顯龍說：「但他們的立場是採取強硬路線，我不確定這是否是對的共識。」李顯龍說，「我不知道美國人是否體認到，如果美國決定將中國視為敵人，他們面對的會是多麼難對付的敵手。」他說：「在這種情況下，我會要雙方都緩一緩，在迅速行動前先謹慎思考，因為這種局勢非常危險。」

李顯龍警告說，「美國和中國努力相互交涉以避免衝突至關重要，雙方的衝突對彼此和全世界都會是災難。」

據新加坡總理李顯龍星期二在阿斯本安全論壇（Aspen Security Forum）上還指出，各國都期望美方維持長期的戰略一致性，並採取「可靠且可預測的」政策，他還說台灣是特別可能爆發衝突的地點。

李顯龍表示，他不認為中國會採取侵略台灣這類單方面的舉動，但也認為「存在嚴重誤判的危險」。李顯龍對美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）上周在新加坡的發言表達感謝，不過也警告美國勿改變台灣局勢的現況。

李顯龍說：「我認為，如果能明確一致地維持這個謹慎的立場，那麼我們就能維持台灣海峽兩岸的和平與穩定。」他補充說道，無論如何，「你將面臨一段非常艱難的時期」。

據美國之音今天報道稱，新加坡總理李顯龍星期二（8月3日）在阿斯彭安全會議上同時告誡中國人“東升西降”的看法是錯的。他又告訴美國人，中國不是蘇聯，是不會消失的。他還警告說，美中衝突對世界來說是個災難。

李顯龍在被問到如何看待目前的美中僵局時說，美中似乎對彼此都有誤解。

據該報道，李顯龍告訴中國人，東升西降的想法是錯誤的。他說：“有些人相信，也寫出來說，美國正在永久衰落，我不這麼認為。我告訴他們，你看看所有的華裔諾貝爾科學獎獲得者和醫學獎獲得者。除了一個是中國公民外，他們要麼是美國公民，要麼變成了美國公民。這裡就告訴你一個道理，美國能夠吸引來自世界各地的人才。他們才華橫溢，充滿活力。有時候，美國似乎在朝着不可挽回的錯誤方向前進，但是，之後，美國有能夠重塑自我並重新振作起來。”

李顯龍同時問美國人，如果選擇與中國為敵，他們是否也意識到中國可能會是多麼可怕的敵人？他說：“中國不會消失。這不是蘇聯，也不是矯飾的門面。這是一個充滿活力和力量，擁有人才並決心在世界上佔據一席之地的國家。雖然這樣的看法，毫無疑問，一部分因為中國人所說的嫻熟的‘群眾路線’的鼓動以及被灌輸的世界觀，但是，很大一部分也是來源於民眾深深的自豪和自信。也許他們接受的‘受害者敘事’比別人會多一些，但是，他們真誠地相信他們被踐踏過。他們記住他們的過去，並決心繼續前行，告訴別人，‘我們不會消失’”。

李顯龍說，他注意到兩國對彼此都有強烈的情緒。在美國，對中國強硬不僅是兩黨共識，也蔓延到民眾之中。在中國，中國人的民族主義高漲，甚至高層中也有人認為美國試圖遏制中國。他認為，要扭轉局勢，重塑美中互信合作需要兩國領導人展示“政治家風度、勇氣、政治領導力”。

他說，世界上許多國家都希望美中兩國的惡化關係可以得到控制，許多國家，包括美國盟友和夥伴都希望與兩國共同建立聯繫。他說，美中一旦發生衝突不僅對兩國，對全球都是災難。

李顯龍在阿斯彭安全會議上也回答了有關台灣的問題。他說，他不認為中國會單方面，在沒有受到任何挑戰的情況下，使用武力改變台海現狀，因為“風險太大”，尤其是當台灣三分之二的人口認同台灣而不是大陸的時候。但是，台灣海峽上確實發生“誤判和錯判”的危險。他認為，中國會繼續限制台灣的國際空間。

美國之音說，美國政府高層最近對東南亞展開了密集訪問，國務卿布林肯將從8月2日到6日參加五個與東南亞國家聯盟（ASEAN，簡稱東盟）有關的部長視頻會議。美國國防部長奧斯汀剛剛結束對新加坡、越南和菲律賓的訪問，此後，副總統哈里斯將訪問新加坡和越南。 李顯龍說，東南亞國家歡迎美國的行動，因為這顯示美國會將資源投入東南亞。

李顯龍說，他希望美國在亞太不僅幫助確保區域安全和力量平衡，也能推進貿易和投資。他希望美國可以幫助創造一個包容的、基於規則的世界秩序。