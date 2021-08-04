Delta持續發威中國新增本土確診創半年新高

中國新一波新冠肺炎病毒疫情逐日升高，官方今天通報，新增96例確診，其中有71例本土病例，涉及7個省份。稍早，路透社說，新冠Delta（德爾塔）病毒在中國迅速傳播，中國31省市昨日新增本土確診61例創半年新高。

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中央社今天引據中國國家衛生健康委員會官網，3日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例96例，其中境外移入25例（雲南7例，福建4 例，江蘇3例，上海2例，浙江2例，廣東2例，天津1例，山西1例，遼寧1例，河南1例，四川1例）；本土病例71例（江蘇35例，湖南15例，湖北9例，山東6例，雲南3例，河南2例，福建1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例2例，均為境外移入病例（均在上海）。

據中國官方消息說，江蘇新增的35例本土確診包括南京市3例、揚州市32例。

自7月20日南京祿口機場出現防疫漏洞後，中國大陸本土確診病例持續擴張，已約15省市被病毒攻佔。

據路透社報道稱，新冠Delta（德爾塔）病毒在中國迅速傳播，大陸31省市周一報新增本土確診61例創半年新高。中國多地已陸續啟動12-17歲人群疫苗接種，科興生物亦宣稱其兒童疫苗獲批緊急使用。這61例本土病例分布在江蘇、湖南等八省市，具體為江蘇45例（其中南京5例、揚州40例），湖南6例，湖北3例，河南2例，雲南2例，北京1例，上海1例，福建1例。在張家界和南京確診病例回落之際，揚州可謂“後發居上”。

另外，上述61例，這還不包括星期二凌晨山東省煙台市確診的2例，病例7月中旬曾去揚州旅遊。煙台市已經將三個區域風險等級調整為中風險。