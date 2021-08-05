中國承諾今年向世界提供20億劑疫苗

中國外長王毅8月5日星期四（晚）說，習近平主席宣布，今年全年中國將努力向全球提供20億劑疫苗，並向“新冠疫苗實施計畫”捐贈1億美元。

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王毅強調，中國開展疫苗國際合作，不謀求任何政治目的，沒有任何經濟利益盤算，也從不附加任何政治條件。王毅說，我們唯一的目標，就是要讓疫苗成為全球公共產品，真正成為世界人民的疫苗，助力全球早日戰勝疫情。

法新社指出，今年7月，中國已經向“新冠疫苗實施計畫”捐贈了1.1億劑由科興和國藥開發的疫苗。不過，這兩種疫苗的有效性經常受到批評，其有效性遠低於輝瑞和莫德納開發的信使基因疫苗。

7月16日，習近平在亞太經合組織（APEC）在線峰會上承諾提供30億美元的援助，以支持面臨新冠疫情爆發的貧困國家。財政援助旨在幫助發展中國家克服新冠疫情造成的社會和經濟後果。上星期，中國外交部發言人趙立堅表示，今年年初以來，中國已經向其他國家提供了超過7億劑疫苗。

和大多數國家一樣，中國也面臨著由德爾塔毒株而導致的新冠疫情捲土重來，德爾塔毒株已經在中國的多個地區出現。感染的人數是幾個月以來的最高，促使中國當局進行大規模的病毒檢測，尤其是在武漢。