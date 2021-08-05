中國144地區列中高風險創新高 香港今起只准粵省續用「回港易」免檢安排

在印度首先發現的B16172新冠病毒變體被世衛組織命名為Delta

港府公布，因應中國內地最新疫情發展，除廣東省外，由其他內地地區返港的香港居民，今(5日)天起，將暫時不能透過「回港易」計畫返港而獲豁免檢疫。但傳染病專家何柏良和立法會議員田北辰均認為應進一步收緊，包括中風險地區回港者須入住檢疫酒店，而非家居隔離。

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中國衛生健康委員會今(5日)晨公布，昨日新增85宗確診個案，62宗屬本土病例，當中江蘇繼續占逾半，有40宗，另外，湖南、北京、山東、河南、雲南及湖北省都有病例。其次，無癥狀感染個案亦新增54宗，令中國累計有93374宗確診病例。另外，衛健委新聞發言人米鋒昨午在國務院聯防聯控機制記者會上公布，截至昨早9時，中國內地已有17個省市錄得本土確診或無癥狀感染者，全國中高風險地區有144個，是去年疫情「常態化防控」以來最多。當局已要求暫停中高風險區所在城市的跨城巴士、的士和網約車出行。移民管理局更暫停簽發普通護照等出入境證件，以便防疫。

因應中國疫情反彈，港府宣布，由今日凌晨起，只容許居於廣東省的香港居民沿用「回港易」計畫，居於其他省市的港人，回港後需家居檢疫14天，新措施公布前已預約者也不獲豁免。另外，由中國回港者須在抵港三星期內的特定日子接受五次強制檢測，已接種疫苗者亦不能縮短檢疫期。

截至8月2日，共有23.2萬名港人經「回港易」返港，當中包括澳門前日一家四口確診家庭的一名密切接觸者，該人本周初經「回港易」抵港，現正接受檢疫，而港府前日已暫停澳門港人的「回港易」安排。

香港昨日新增兩宗輸入個案，均涉L452R變異病毒株；本地初步確診約5宗，打破香港連續近兩個月沒有本地感染個案的「清零」紀錄。香港至今累積有11996宗確診個案，212人死亡。