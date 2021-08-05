字節跳動旗下大力教育裁員：保留部分業務但在做調整

綜合消息顯示，字節跳動旗下“大力教育”已於近日開始裁員。據一張網傳的截圖顯示，“大力教育”管理團隊發布公告，“今天的離別是為了更好的未來”。

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據消息人士向路透社透露，裁員補償標準為N+2，即工作年限加二後乘以月工資；同時亦有部分員工轉崗，部分業務將做調整，發力AI課和教育硬件。目前尚難確定裁員規模有多大。據“第一財經”報導，字節跳動教育板塊確實發生大規模裁員，但並非全部裁掉，主要涉及清北網校和瓜瓜龍部分員工，大致比例約九成。

一位接近字節跳動教育部門的人士透露稱，被裁員工主要擔任審核、教研、教師、銷售等崗位，給予N+2補償，留下了總部管理層以及產品設計部門員工，此次裁員之後，字節教育部門將調整方向，繼續教育業務，清北網校與瓜瓜龍業務目前暫不會直接關停，將調整方向布局其他創新業務。

據悉，字節跳動旗下教育板塊起名“大力教育”，與字節跳動創始人張一鳴“大力出奇蹟”的口頭禪頗具淵源；旗下擁有清北網校、瓜瓜龍等業內較為知名的品牌，並提供“大力神燈”等硬件設備。教育板塊業務曾是字節跳動重點發展的新業務，員工上萬名。

此前，中國監管部門7月下旬發布新規，要求學科類培訓機構一律不得上市融資，嚴禁資本化運作，各地不再審批新的學科類校外培訓機構，現有學科類培訓機構統一登記為非營利性機構。受此影響，新東方、好未來等教培巨頭股價連續多日崩跌。