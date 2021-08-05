孟晚舟案進入最後庭審 勝算有幾？

49歲的孟晚舟是這家電信巨頭創始人任正非的女兒，曾於2018年12月1日在溫哥華機場被逮捕，華盛頓方面希望以銀行欺詐罪審判她。昨天上午，孟晚舟離開她在溫哥華的家（她在那裡接受緩刑），前往不列顛哥倫比亞省最高法院，那裡的聽證會將在未來幾周舉行，她顯得面帶微笑。孟晚舟與她的律師團希望打破引渡判決危險，但能有多少勝算引關注。

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據法新社發自蒙特利爾報道稱，對中國巨頭華為公司首席財務官的最新引渡聽證會周三在溫哥華舉行，在她應美國要求在加拿大本土被捕近三年之後再次出庭。

孟女士的辯護人再次爭辯說，美國對他們的客戶提起了 "濫用 "訴訟。律師指控，"這個案子是基於錯誤的信息，並選擇省略某些事實。” 華為加拿大公司事務副總裁Alykhan Velshi周二對法新社說，"逮捕孟女士是侵犯人權的一個典型例子，"他稱此案是 "政治起訴"。

據Alykhan Velshi稱，“孟晚舟是我們的首席財務官，這讓她很忙。但她也非常專註於這個案子。她閱讀了所有法庭文件，她每天都去法庭。” 他補充說："孟晚舟是一個非常堅強的人。”

據華為加拿大公司說， "孟女士的律師將辯稱，美國未能提出可信的起訴案件來支持引渡她。"

據中國巨頭華為在周三的一份聲明中說："由此可見，孟女士的監禁應該被拒絕，她應該被允許返回她的國家。”

據加拿大檢方說，到目前為止，辯方提出的證據不屬於加拿大法院的管轄範圍。

聽證會將於8月20日結束，但預計在幾個月內不會有決定。而如果有上訴的話，這個過程可能還需要幾年時間。

法新社說，華為高管孟晚舟被捕幾天後，兩名被指控從事間諜活動的加拿大人在中國被捕，並在春季受審。這在北京和渥太華之間引起了嚴重的外交危機。

據明德新聞報道稱，中國華為公司財務總監孟晚舟的引渡案將舉行最後一輪聽證會。這意味着這場漫長的法律戰將進入關鍵階段。外界認為，孟晚舟將在這一階段中面臨嚴峻的考驗。有加拿大律師表示，孟晚舟勝訴的機會極低。

據路透社消息表示，在周三的庭審中，孟晚舟的律師將圍繞所謂的“第三分支論證”進行辯護，主張美國提供的案件記錄（ROC）“明顯不可靠”，其律師團試圖說服溫哥華的法官，美國要求將孟從加拿大引渡的請求存在缺陷，所以孟晚舟應該被釋放。

不過，彭博社在相關報道中指出，按照歷史數據來看，孟晚舟團隊尋求獲勝的做法將是非常艱難的。消息援引加拿大引渡案件律師加里博廷（Gary Botting）的觀點稱，孟晚舟獲勝的情況將是“極為罕見的”。這位律師還說，如果孟晚舟輸掉案件，美國將有權追究被告、涉嫌犯罪的地點和受害者均在美國之外的案件。

這一案件的最終判決可能會在聽證會結束後的晚些時候宣布。如果孟晚舟敗訴，那麼引渡請求將提交給加拿大政府做出決定， 然後孟的律師團隊可能會繼續提出上訴，而這意味着此案可能會再拖延五年或更長時間。

加拿大司法部8月3日發表聲明稱，“在法官宣布對孟女士進行引渡前，司法部長不會做出任何與引渡程序有關的決定。根據加拿大法律，孟女士已經並將繼續在不列顛哥倫比亞省最高法院獲得公平的程序。”