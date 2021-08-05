拜登首賣台灣先進武器 北京嗆說反制

美國政府決定向台灣出售7.5億美元的“M109A6自走炮”，軍售可望在一個月後正式生效。中國外交部今天表示，中方對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉，敦促美方停止售台武器和美台軍事聯繫，立即撤銷有關對台軍售計畫。中國官方沒有提及反制細節。

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據路透社今天報道說，美國務院批准對台軍售，中國稱將據形勢發展“採取必要反制措施”。

消息說，美國國務院批准對台軍售，中國外交部周四表示，中方對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉，敦促美方停止售台武器和美台軍事聯繫，立即撤銷有關對台軍售計畫。

中國外交部網站發布發言人答記者問，稱“中方將根據形勢發展堅決採取正當、必要反制措施”。中國外交部發言人強調，美國向台灣出售武器，干涉中國內政，損害中國主權和安全利益，向“台獨”分裂勢力發出錯誤信號，嚴重損害中美關係和台海和平穩定。

據該發言人稱，“中方敦促美方重信守諾，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止售台武器和美台軍事聯繫，立即撤銷有關對台軍售計畫，以免進一步損害中美關係和台海和平穩定。”

路透社說，台灣國防部周四表示，美國政府於美東時間4日就7.5億美元的“M109A6自走炮”對台軍售案，進行知會國會程序，可望在一個月後正式生效。此為拜登政府首度宣布對台軍售。