東京新冠感染者首次日超5千 奧運會相關者353人感染

東京都政府5日宣布，新感染新型冠狀病毒的人數為5042人，是有史以來的最高數字，首次超過5000人。和一周前的星期四比較，新增感染者增加了1177人，並且感染的快速傳播並未停止。

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重病人數達到135人，比4日增加了20人，醫療提供體系趨於緊張。這是連續兩天刷新歷史新高。自2月1日以來，首次超過130人。

從日本全國來看，7月31日新確診的新冠病毒感染者達到12342人，連續4天刷新最高紀錄，8月4日達到14207人，再創新高。以東京確診4166人為首，埼玉、千葉、京都、福岡等14都府縣均創新高。據推斷，源自印度的德爾塔毒株在日本關東地區的比例已達9成。

在東京都召開的新冠監測會議上，專家出示估算數稱，若按照目前的增長趨勢，那麼在約2周後的8月18日，最近7天日均新增感染人數將達到10900人。

政府新冠感染症對策小組會主席尾身茂在8月4日的眾院厚生勞動委員會會議上就疫情迅速擴大表示：“奧運會對人們的意識有所影響。”指出奧運會的氣氛使人們放鬆了對新冠的警戒。

而據東京奧運會奧組委介紹，5日公布的奧運相關者中新增感染者為31人，1名運動員、7名奧運會相關人員、2名志願者、2名組委會工作人員、3名媒體人、16名承包商相關人員，這是每天新感染人數最多的一天。

這名運動員是在選手村中發生的集團感染中感染的希臘花樣游泳隊的一名選手，包括該隊的工作人員在內，該隊共有6人為陽性。

迄今為止，組委會已宣布日本和海外來日的奧運會相關者共有353人感染新冠。

向厚生勞動省提供新冠對策建議的專家組織4日召開會議，彙總分析結果稱：“全國眾多地區新增感染者正在迅速增加，迄今未曾經歷過的疫情擴大正在持續。”