波音737 MAX欲回中國市場 先試飛

波音(Boeing)BA.N一架737 Max噴氣機周三啟程前往中國進行飛行測試，這是波音在兩起致命墜機事故後試圖爭取在中國市場獲得批準的部分努力。據路透社說，在737 MAX因2019年3月的第二次墜機事件導致被停飛之前，波音向中國買家出售的飛機數量占其每年製造總數的四分之一。多年來，中美之間逐漸升溫的地緣政治緊張局勢，造成了不確定性。

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據路透社報道稱，一架波音737 MAX啟程前往中國進行關鍵試飛。該報道引述航班追蹤網站FlightRadar24顯示，一架737 MAX 7測試飛機於當地時間上午8點17分(1517 GMT)從西雅圖附近的波音機場起飛，前往檀香山的John Rodgers Field機場，這是其飛越太平洋行程的第一站。

報道引述知情人士之一表示，波音和中國監管機構已經安排在未來幾天進行重新認證飛行和測試，不過確切時間和過程耗時多久可能會根據一些因素而改變。

波音737 MAX機型在中國仍處於停飛狀態，中美貿易緊張關係已導致銷售中斷多年，不過首席執行官Dave Calhoun上周表示，他仍預計737 MAX將在年底前獲得批准。

在737 MAX因2019年3月的第二次墜機事件導致被停飛之前，波音向中國買家出售的飛機數量占其每年製造總數的四分之一。多年來，中美之間逐漸升溫的地緣政治緊張局勢，造成了不確定性。

據路透社說，行業人士也提醒表示，中國疫情惡化有可能導致已經規畫的測試推遲。