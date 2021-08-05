港大禁「感激」刺警疑兇學生入校 被指越權 激發校委辭職

香港大學學生會評議會感謝「7.1」刺警案疑兇風波擴大，繼早前不再承認港大學生會作為獨立註冊社團在校內的角色後，港大校務委員會昨(4日)晚再決定，禁止所有參與評議會有關會議的學生進入校園及使用大學設施和服務，直至另行通告。身為該校法律學院首席講師的校委張達明批評指，校委會未經研訊程序而處罰學生，是越權，並透露剛辭去校委一職。

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作為港大最高管治團體的校委會，昨晚舉行特別會議後發出聲明，指接納由該會委任的專責小組的報告和建議。專責小組認為，學生會評議會上月7日通過決議，有可能觸犯法律並正受警方調查，容許涉事的評議會成員繼續在校園內活動，「對大學構成嚴重法律風險，亦對校內人員甚至大學的聲譽產生不良影響」。基於事態嚴重，小組建議實時採取風險管理措施。校委會其後作出儼如令出席當日評議會三十多名學生「停學」的決定。

不過，校委會前本科生代表李梓成質疑校方的決定是否公平。他指出，評議會約有四、五十名評議員昨日收到大學電郵，須與校方約見，但當日只有三十名評議員投贊成票，投棄權票、沒有出席的學生代表均收到通知，質疑校方的做法是否公平。

校委委教職員代表張達明今(5日)早於電台叩應節目上表示，對港大決定感到十分難過，指學生的做法雖然不對，但已鞠躬道歉，且大學應是培育學生有錯能改的地方。他續稱，即使需要懲罰學生，亦應經過大學已有的紀律研訊程序，由紀律委員會聽取學生申辯後再作決定，質疑校委會現在繞過相關程序處罰學生是越權。

他又批評校委會的決定理據不足，因為校方早已與學生會「割席」，即使學生觸犯刑法，也是其個人行為，「看不到」會令校方承受「法律風險」；再者，香港法治奉行「無罪推定」，警方現時未對學生進行檢控，質疑校委會緣何作出一個等於變相褫奪學生學習權利的決定，而有關做法亦有損學生與校方的合約關係，建議學生尋求法律意見。

張達明透露，他昨晚因事未能出席校委會特別會議，索取討論文件亦未獲響應，事後是從傳媒才得知校方決定，原訂明年1月才任滿的他，昨晚已向校委會辭去委員一職。但他不願回應請辭是否與校委會決定有關，只是說，「有好多因素，希望專註做一些有能力做的事」。

港大學生會前會長孫曉嵐更以相當野蠻無理來形容校方的做法，因為同學未有被捕，即沒有罪名，不知校方根據什麼去對同學作出判斷或處分。

港大學生會評議會上月7日通過對「7.1刺警案」疑兇梁健輝自殺身亡表示「深切哀悼」和「感激犧牲」的議案，被當局抨擊後於9日撤回，幹事會鞠躬道歉和辭職。其後，特首兼校監林鄭月娥開腔，校方採取進一步行動，不承認學生會，並收回其會址，而警方亦就事件進行調查。

香港各大學的學生會在2019年反對修訂逃犯條例中有積極參與，北京的中央政府和港府事後有不少削弱學生會的言行，包括不替學生會收取會費。