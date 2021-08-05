美售台自走炮「一車可打出一個炮兵連效果」台高度歡迎

台灣外交部今天表示，美方將對台出售M109A6自走炮，這是拜登政府今年一月上任以來，首度宣布對台軍售，充分展現美國政府一貫對台灣防衛能力的高度重視，並延續近年來對台軍售常態化的政策。

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台灣外交部指出，已經正式接到美國政府通知，美方將賣給台灣M109A6自走炮共40門，總價值約7億5千萬美元。外交部高度歡迎，並感謝美國政府持續履行台灣關係法及六項保證對台灣的安全承諾。

台灣外交部也說，美方對台出售這款自走炮，有助台灣實時獲取防衛所需裝備，有效提升嚇阻能力。

外交部指出，面對中國持續的軍事擴張和挑釁行為，台灣政府將堅定不移地提升國防安全，以捍衛國民生命財產及自由民主的生活方式，並透過台美的緊密合作，維護台海安全，為印太區域長遠的和平、穩定與繁榮作出貢獻。

台灣國防部今天也公開表示，美國政府在美東時間本月4日就「M109A6自走炮」對台軍售案，進行知會國會程序，可望在一個月後正式生效。

台灣國防部指出，這款自走炮，有助於提升地面部隊快速應變及火力支持能力，建立台灣可以依賴的防衛戰力，國防部對美方軍售決定，表達誠摯感謝。

今年四月就傳出拜登政府將首次對台軍售，項目為M109A6自走炮，當時台灣國防部長邱國正曾表示，這項軍購案已推動很久，但還沒有接到美方正式通知。

台灣陸軍炮兵部隊現役火炮主力當中的M109A5，是1996年台海危機時向美國採購的，1998年撥交台灣，目前已經服役21年。

美國這次同意賣給台灣的M109A6自走炮，是美國炮兵部隊的主力火炮，重約27.5噸，主要武裝是一門155公釐/39倍徑榴炮，最大射程可達3萬公尺，完成射擊準備到第一發炮彈發射約60秒，連續射擊的最大射速，一分鐘可達到八發，台灣軍方形容「一輛車能打出一個炮兵連的效果」，是非常先進的炮兵火力系統。