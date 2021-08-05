關國門？中國停發因私護照

根據中國國家移民管理局邊防檢查管理司長劉海濤宣布，為嚴防疫情輸入，中國將嚴格限制非緊急、非必要的人員跨境流動。凡非必要、非緊急出境，暫不簽發普通護照等出入境證件。

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據中央社報道稱，疫情為由，中國關上非因公出國大門停發護照。中國國務院聯防聯控機制周三召開記者會，國家移民管理局邊防檢查管理司長劉海濤在會中表示，目前境外疫情的反彈“非常明顯”，中國“外防輸入”疫情面臨著嚴峻形勢。據劉海濤說，中國將強化口岸邊境的出入境管理，嚴防疫情輸入，強化了各項措施，織密築牢外防輸入的防線。

他表示，首先是進一步嚴格口岸邊境管理。在空港口岸，對境外航班實施專區查驗，嚴格入境人員出入境檢查，嚴密進出口岸管理區人員的查驗管理；在海港口岸，嚴格國際航行船舶及人員的管理措施，實施“非必要不登陸、不登輪、不搭靠”的管理措施。至於陸地口岸，則嚴格執行“客停貨通”政策，實行嚴格出入境管理和防疫管理措施，在邊境一線保持最高等級防控，嚴密巡查防控，嚴把邊境國門。

據劉海濤說，其次是“嚴格限制非緊急、非必要的人員跨境流動”。移民管理局將進一步加強宣傳引導，從嚴審批簽發公民出入境通行證件，對非必要、非緊急出境事由，暫不簽發普通護照等出入境證件。

據該報道，除上述兩大項措施外，劉海濤指出，另兩項措施則是嚴厲打擊跨境違法犯罪活動，以及加強與周邊國家和地區的執法合作。其中包括嚴查、嚴打組織偷私渡違法犯罪，嚴懲偷渡引帶人員，堅決防止疫情由非法入境人員輸入境內。