香港國際7人欖球賽取消 料明年4月可如期舉行

因應武漢肺炎疫情而推遲至11月上旬舉行的香港國際7人欖球賽，最終決定取消。香港欖球總會解釋，全球對Delta變種病毒的擔憂不斷增加，以及持續的全球旅遊限制和封城措施令來港參賽的隊伍面對更多困難和變量，再加上距離開賽只剩下91日，使舉辦賽事變成「不可能的任務」。這是該賽事繼去年首次因疫情取消後，再次被叫停。

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被形容為獎金是國際欖球賽之冠的香港國際七人欖球賽，原訂4月舉行，但今年因為武肺疫情關係，早前已宣布延至11月5日至7日開賽，經香港欖總和國際欖球理事會決定取消。欖總行政總裁麥偉彬（Robbie McRobbie）表示，取消賽事的決定是痛苦的，但並無太多掙紮，尤其是隨着疫苗接種率上升，相信明年4月的國際七人欖球賽能夠「如願上演」。2022年的欖球賽現定於4月1日至3日在港舉行。

香港自1976年起舉辦國際七人欖球賽，是香港最重要的國際賽事之一，每年於3月下旬或4月初的星期五起一連三日在香港大球場舉行，吸引世界各地欖球隊來港參賽，不少球迷更會專程來港觀賽，以2013年為例，觀賽者有44%來自海外，以每人平均消費約二萬港元計算，賽事期間可為香港帶來3至4億港元的收入。