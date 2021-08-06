李家超：香港新的國安立法將側重打擊外國間諜活動

被指用作打壓異見的《港區國安法》生效一年余之際，新的加強版國安法正在蘊釀。作為港府第二把手的政務司司長李家超接受《星島日報》專訪時表示，有關國家安全的《基本法》23條的本地立法，事在必行，而新法案其中一個研究重點，是打擊外國情報單位竊取國家機密的間諜活動；他又透露，新法例的罰則會偏重。

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《基本法》23條訂明，香港需就禁止「叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府、竊取國家機密的行為、外國的政治性組織在港進行政治活動、香港政治性組織與外國的政治性組織建立聯繫」等七個範疇自行立法，當中部分禁止行為已由去年中生效的國安法規管。李家超在訪問中指出，國安法已可處理遭如顛覆、煽動部分，但仍有其他行為未能涵蓋，這正是當局需要「強化」的方向，以便本地立法能處理最特殊的情況，包括2019年面對的危害國家安全問題。

他續稱，其中一項重點研究是禁止竊取國家機密行為，這涉及間諜和其他泄露國家機密的行為，例如如何強化處理外國情報單位竊取國家機密。他解釋，現行官方保密法已有針對間諜活動的條文，但當年針對的是傳統實體行為，未能顧及網絡活動，新例需要研究如何有效防止竊取虛擬、網絡、數碼方面的情報及國家機密。

刑罰方面，李家超說，外國的法例條文、《港區國安法》的落實，例如國安法首例的「唐英傑案」，都可用作參考，而外國的判刑一般都重，因為外國都認定國家安全為頭等大事，須有效處理相關風險。

唐英傑去年7月1日因駕駛掛有寫上「光復香港 時代革命」的旗幟，在港島超越警方防線，最終撞傷三名警員，被裁定煽動分裂國家和恐怖活動罪名成立，判監九年。

港府曾於2003年就基本法23條進行本地立法，但按此擬訂的《國家安全(立法條文)條例草案》被指削弱港人權利和自由，激發逾一成港人上街反對，草案最終被政府先擱置、後撤回，及後，中國官員多次要求港府立法，歷屆特首都因為顧忌反對聲音太強而未有落實。到了2019年，北京為香港製訂《港區國安法》，涵蓋23條部分內容。