澳洲擴大「避風港」至所有持BNO港人

在美國總統拜登簽署備忘錄讓大部分留美港人提供「臨時避風港」之前，澳洲內政部證實，去年為港人而設的「避風港」政策，適用人士由香港特區護照持有人擴大至所有「英國國民(海外)」(簡稱BNO)護照持有人，即BNO港人的畢業生簽證和臨時工作簽證將延長至五年，期間可申請永久居留。

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報道又引述內政部發言人說，自7月7日起，當局以「最高優先次序」審批香港特區護照和BNO持有人的技術簽證申請及其擔保申請。

澳洲傳媒「SBS中文」5日報道，澳洲內政部證實，「避風港」政策擴大至持BNO港人，去年7月9日或之後持有臨時技術簽證或畢業生簽證的BNO持有人，已獲自動延長簽證五年至2025年7月8日，簽證期限屆滿前，他們會被提供申請永久居留的途徑。

報道又指出，布里斯本留學生組織「香港國際聯盟」主席Cassandra估計，他們認識的近二百名香港留學生中，有三至四成會因為新政策而放棄特區護照。過往，有留澳港生因為只有特聯護照持有人才可享有避風港政策而不得不繼續申領特區護照，現時可有更多選擇。

英國1997年將香港交給中國時，給予當時在港居民BNO身分，持有人可免簽進入英國半年。當中國去年在香港實施《港區國安法》後，英國已放寬BNO港人移居英國的限制，並可在五年後申請永久居留。Cassandra希望澳洲政府能提供更多渠道，讓不能再回香港或有真正需要離開香港的人留在澳洲，包括批出更多難民或庇護簽證。