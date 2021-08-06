美參議院通過法案要求政府制定策略協助台灣重獲WHA觀察員身分

美國參議院院會6日凌晨以「一致同意」（unanimous consent）的方式通過支持台灣參與WHA的法案。法案內容指出，病毒無國界，不應將台灣排除在全球衛生合作之外，美方應制定策略，協助台灣重獲世界衛生大會(WHA)觀察員身分。

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法案並要求美國國務卿，在台灣尚未取得觀察員身分的每屆WHA會後，須說明美國在協助台灣的計畫上，有做出哪些改變與精進作為。

美國眾議院外委會3月25日已經通過內容幾乎完全相同的眾院版法案。如果今天通過的參院版法案，之後再獲得眾議院通過，就能遞交拜登總統簽署後生效。

這項法案是由參議院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）3月中領銜提出，7月28日才剛在參議院外交委員會以口頭表決方式無異議通過，今天就順利在參院院會過關。

法案指出，台灣是全球衛生模範貢獻者，從1996年以來挹注超過60億美元經費。去年在成功抑制COVID-19境內傳播後，也大方捐出數百萬件個人防護裝備與檢測試劑給需要的國家。

法案表示，台灣自1997年開始爭取加入世界衛生組織（WHO），2009年起在美國與WHO理念相近會員國支持下，加上兩岸關係改善，獲邀以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA）。之後由於中共反對，台灣自2017年以來已連續多年未獲邀。

法案強調：「病毒無國界，不必要地將台灣排除在全球衛生合作外，只會增加全球傳染病所帶來的危險。」

兩個月前的5月6日，法國參議院也曾一致通過「台灣參與國際組織工作」決議案。除了參議員一面倒地支持外，法國外交部國務員也代表法國政府清楚重申支持台灣參與國際組織的立場。除WHA之外，還包括支持台灣參與國際刑警組織、國際民航組織以及參與聯合國氣候變化綱要公約。

在法國參議院通過決議案的前一天，七大工業國集團（G7）外長也曾發表聲明，支持台灣參加世界衛生組織（WHO）和世界衛生大會（WHA），表示台灣參與對全球合作至關重要。