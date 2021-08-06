著名歌手助選獻唱被指舞弊獲撤控 黃耀明以歌明志籲港人撐下去

著名歌手黃耀明三年前為立法會前議員區諾軒在補選中站台唱歌助選，被廉政公署控以涉嫌在選舉中作出舞弊行為，但控方在庭上決定不提證供起訴，黃、區二人各以2000港元簽保守行為作結。黃耀明獲釋後以歌明志，為保存真我，願意付出代價，呼籲港人「繼續撐下去」。

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支持民主派的黃耀明成為第一名因在選舉造勢晚會中助選獻唱而被控的歌手，引來國際媒體關注，而港人亦翻查紀錄，指不少建制派候選人亦有相類做法，甚至前特首曾蔭權競選時亦有不少歌視藝人為他站台獻唱助選，卻未有被秋後算賬，質疑廉署選擇性執法。在起訴黃耀明和區諾軒三天後，控方在法庭上撤銷控罪。

控方案情指出，2018年3月11日的立法會港島區補選前一星期，候選人之一的區諾軒在中環愛丁堡廣場舉行「黑夜點燈 香港人心不死」造勢大會，黃耀明有在其個人社交平台賬戶發布帖文宣傳該大會，並在會上獻唱兩曲，下台前說：「3月11號選區諾軒呀嚇。」翌日區諾軒的專頁分享該集會短片，事後亦有把短片及相關文宣申報為選舉廣告。

在昨(5日)午的庭審中，控方表示，雖然向他人提供娛樂作為選舉舞弊的行為嚴重，但黃耀明只在造勢大會唱了兩首歌，案情相對較輕，考慮兩名被告態度和背景後，同意辯方稱以簽保守行為處理。

辯方稱，被告之一的區諾軒已明白本案的嚴重性在於影響公眾對選舉觀感，加上沒證據顯示另一被告黃耀明在本案收取報酬，希望法庭考慮二人背景、案發時間短，以及區諾軒與執法機構合作，批准簽保守行為。

主任裁判官羅德泉向控方確認沒有證據顯示黃耀明曾收取報酬和區諾軒邀請黃耀明作投票呼籲後，同意控方不提證供起訴的建議，下令二人以相同條件簽保守行為18個月，並撤回控罪。保守行為期間，二人要行為良好，不得干犯選舉舞弊相關罪行。

黃耀明離開法庭時選唱歌曲《問我》其中一段來回應記者提問，並聲明這不是「娛樂大家」。歌辭提到，「無論我有百般對，或者千般錯，全心去承受結果；面對世界一切，那怕會如何，全心保存真的我。」最後更呼籲說，「香港人繼續唱下去，香港人繼續撐下去」。市民隨即高呼「明哥加油！」以作回應。

至於區諾軒，則因2019年的「8．18」流水式集會案被判囚，選舉舞弊案作出撤控裁決後，須繼續返回監獄服刑。