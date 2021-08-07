新浪微博社區管理官方微博8月6日發布發布公告稱，為倡導粉絲理智追星，履行企業主體責任，微博決定下線“明星勢力榜”。

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公告稱，“明星勢力榜”於2014年上線，設立的初衷是為打破當時單純以粉絲數量、互動量作為評價明星影響力的標準，依託明星微博活躍度、閱讀量、社會影響力等，以微博真實數據為依據，客觀反映明星綜合熱度、公益正能量傳播力和全站媒體影響力。榜單也是首個引入“正能量”數據維度的明星綜合榜單，鼓勵明星積極參與社會公益和正能量傳播。

公告提及，由於最近一年來部分明星粉絲群體非理性應援、刷榜等問題愈演愈烈，對明星勢力榜評分機制形成挑戰，榜單不能全面客觀地反映明星的社會影響力，也與健康的星粉互動生態產生偏離，微博決定將“明星勢力榜”下線，進行多維度改造升級。

公告稱，未來，微博將探索全新的融合媒體評價、作品評價的綜合評價體系。在微博平台數據基礎上，新榜單將引入第三方評分數據，擬從媒體影響力、作品影響力、正能量指數、藝人活躍度、商業價值等維度綜合評估明星影響力，打造明星全面影響力榜單。全新的評分機制將遏制粉絲集資、打榜、控評等行為，倡導粉絲理智追星，鼓勵明星以作品、公益等內容與粉絲進行良性互動。

中國官媒《人民日報》周五發文稱，“互聯網不是法外之地，網站平台也不該是道德窪地、法律飛地，網站平台必須強化管理，平台應該堅持價值引領，無論什麼時候都不能罔顧法律法規、無視社會效益、推卸社會責任”。文章稱，“一段時間裡，標榜‘流量至上’，某些德不配位的流量藝人成為一些青少年追捧的偶像，以及粉絲集資打榜、刷量控評、造謠攻擊等行為充斥網絡。分析這些不良粉絲文化現象的產生，會發現，一些網站平台在其中起着誘導縱容、推波助瀾的作用。”

日前，中央網信辦、國家廣播電視總局等相關主管部門整治不良粉絲文化工作的階段性成效公布，並指累計清理負面有害信息15萬餘條，處置違規賬號4000餘個，關閉問題群組1300餘個，解散不良話題814個，攔截下架涉嫌集資引流的小程序39款，專項排查整治網絡綜藝節目。