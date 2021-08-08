逾6000阿里員工建議建立反性侵制度 CEO：須將事件調查清楚

近日，“阿里女員工被上司安排陪酒遭性侵”事件在中國互聯網引發軒然大波。據悉，目前濟南警方、涉事的阿里巴巴公司、華聯超市等均已啟動調查。8月8日晚間，“Aliren help Aliren”發布了《6000名阿里人關於807事件的聯合倡議》。

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綜合消息顯示，一則關於“阿里巴巴女員工被侵害”的消息8月7日引爆中國網絡輿論。一位任職於阿里淘鮮達業務的女員工發表長文介紹稱，自己曾在開拓濟南華聯超市時，遭遇商戶領導猥褻，直屬領導默許該行為，並在散場後疑似對自己性侵。據了解，該受害員工自8月2日起向公司反映情況，但在向公司人力資源部門、業務總監乃至同城零售事業群總裁李永和（老鼎）等人反饋無果後，曾無奈在食堂發傳單尋求幫助，並將自己的經歷公布至網上。

對此，阿里巴巴董事局主席兼CEO張勇8日凌晨在阿里內網發帖，用“震驚、氣憤、羞愧”，表達對阿里一員工涉嫌侵犯女同事事件的感受。他在文章里為此事中各級主管的冷漠和沒有及時處理道歉。張勇表示，必須調查清楚，給全體阿里員工和全社會一個交代。據悉，阿里巴巴內部已由集團副首席人力官蔣芳牽頭成立調查組，對此事和事發後在公司內舉報全過程進行全面調查，並承諾將向全體員工公布調查結果。阿里合夥人、市場公關委員會主席王帥就此事在其個人社交平台稱，自己也不知道說些什麼，痛心疾首是一定的。王帥稱，自己存在失職行為，但“阿里不是如此的”。

此外，同樣涉事的濟南華聯超市當天發布聲明稱，就阿里女員工自述被猥褻事件，涉嫌員工現已停職正在接受警方調查，目前超市已成立專門調查組對事件進行調查。據相關報導指，涉事員工張某回應稱，目前他正在派出所接受調查，對於阿里女員工周某的指控他認為不實，“那天吃飯只是普通飯局，我沒有做過分動作。”張某稱，該阿里女員工是“冤枉他”，她就是“想藉著我的機會，去告她領導。我現在就是被當槍使了，被冤枉了，只是正常的酒局吃飯。”此外，濟南警方對此事發出通報稱，目前正在積極調查取證。警方調查偵辦結果，將及時向社會通報。

據報導，阿里巴巴員工已自發建立了一個討論群，取名為“勇敢牛牛幫助小組”，針對女員工事件發聲，目標是通過對事件的持續關注，從而推動事件真相的徹查、為阿里組織生態的改變提供建議，並推動落地。目前參與這一群的阿里員工據悉已超過6000人。他們並以群的名義發表聯合倡議說，“事件的真相目前仍在調查中，我們基於對所有當事人(包括王某)的尊重，堅持以真相為前提，相信警方會積極偵辦、公司會推動事實查明及行動落地、受害者也會獲得合理的解釋及補償。”

這封倡議信寫道，“站在員工立場，我們堅定支持**同學維護自己的合法權益，我們想對她說: 25萬阿里人與正義站在一起。希望公司和有關部門給出一個公平正義的答案。”該倡議希望阿里方面正視當事人在內網提到的兩點訴求，即開除嫌疑犯，永不錄用；給予當事人帶薪長假，給予足夠的心理恢復及支持。倡議亦指，希望公開調查組成員、運作機制，並及時披露信息，嚴查事件過程，給當事人和員工一個交代，令涉事高管正面回應質疑，並作出詳細解釋。