中國最新通脹率1% 工業生產價9% 均高於市場預期

中國公布，7月反映通脹率的全國居民消費價格(CPI)按年上升1%，略高於市場預期的0.8%；另外，工業生產者出廠價格（PPI）按年急升9%，追平5月時創下的十二年半高位。綜合分析師意見，CPI回落幅度不如預期，與水災導致水產、蔬果及蛋價上升有關，但整體通脹壓力不大，全年有望控制在2%的漲幅內；相反，PPI的上升令人關注，有專家憂慮，兩頭擠壓的現狀或令實體經濟的利潤受壓，但相信PPI升幅已見頂。

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中國國家統計局今(9日)早公布，計及7月的通脹率，本年頭七個月的通脹率按年升0.6%。單計7月，食品價格按年下降3.7%，非食品價格則上升2.1%。該局城市司高級統計師董莉娟指出，食品價格降幅影響CPI下降約0.69個百分點，但非食品價格升幅影響CPI上漲約1.7個百分點。非食品中，工業消費品價格上漲2.8%，當中以飛機票、汽油、柴油和液化石油氣價格升幅均告擴大。

工業消費品價格上漲之餘，PPI持續上升和升幅高於預期亦令人關注，綜合而言，頭七個月的工業生產者出廠價格按年上升5.7%。中國國際經濟交流中心副總經濟師張永軍接受路透社訪問時指出，一方面PPI的上漲主要受原油、煤炭等生產資料價格上漲的影響，另一方面消費不興旺也抑制了PPI的漲勢轉至CPI，令實體經濟的利潤空間受壓。他預期，PPI在峰值區域還將維持一段時間，但須關注外部環境，諸如美國聯儲政策有否變化的影響。

不過，上海證券宏觀分析師胡月曉認為，通脹率及PPI超出預期，與災害天氣及海內外疫情升溫有關，隨着上述臨時因素消除，價格回落趨勢不變，維持通脹拐點趨勢不變。香港星展銀行高級經濟師周洪禮亦認為，PPI已見頂，預料今年年底將回落至7%的水平。