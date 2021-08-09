德國基民盟政要呼籲聯合美國 抗衡中國

德國基民盟政要呼籲建立跨大西洋聯盟，抗衡中國。

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據德國《商報》報道，德國最大黨基民盟總理候選人拉舍特和國防部長克蘭普-卡倫鮑爾呼籲加強歐洲和中國之間的界線，否則存在“控制市場”的風險。聯盟黨總理候選人拉舍特、國防部長克蘭普-卡倫鮑爾和德國政府跨大西洋協調員彼得拜爾（Peter Beyer）在一系列文章中警告中國對全球經濟、人權和未來技術不斷增長的影響力，呼籲和美國結成抗衡中國的戰略聯盟。這些文章將在下周一份慶賀刊物《鍛造新西方》里發表。

拉舍特要求歐洲有行動能力。“只有這樣，我們才能成為我們跨大西洋朋友的強大合作夥伴”。這位基民盟黨主席和聯盟黨總理候選人還表示，歐洲和美國必須在數字化方面走在前列，並就新技術標準達成一致。“它將向中國發出一個明確的，也許是最重要的信號，因為我們和跨大西洋夥伴都有同樣的觀點，即中國不僅是談判夥伴和競爭者，而且是制度對手。”

克蘭普-卡倫鮑爾警告人們不要過分依賴中國的經濟實力。這位國防部長說：“有地緣政治野心並尋求強大主導地位的中國幾乎不考慮實行開放的社會、人權和積極的民主。”克蘭普-卡倫鮑爾還批評說，“北京不希望供應鏈公平整合，它希望控制市場和其他國家的政治行動，包括歐洲，包括我們德國。跨大西洋關係涉及到中國時，已經成為命運問題，因為沒有美國，我們歐洲人將無法保持自由和安全。如果沒有歐洲這個龐大而且有影想力的經濟陣營，美國孤身和中國競爭時將無法輕鬆對陣。”

基民盟聯邦議員彼得拜爾將出版跨大西洋協調員辦公室成立40周年慶賀刊物。他自2018年起擔任該職務。除了以上提到的文章外，外長馬斯等也撰寫了文章。

拜爾警告說：“談到中國，這是我們面對的經濟成功的獨裁統治。我們已經低估它太久了。”他稱中國的一帶一路倡議令人擔憂，在中國問題上保持中立將是“幼稚和危險的”。拜耳要求西方更強烈地發揮其共同價值觀。“總的來說，就經濟產能而言。西方國家的處境要比中國好得多。”

美國總統拜登希望聯合歐洲，以抗衡中國，但在德國尤其面臨阻力。德國總理默克爾推動歐盟與中國達成投資協議的決定曾引起華盛頓的憤怒。