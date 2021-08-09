拜登簽署涉港備忘錄 北京強烈不滿

美國總統拜登8月5日簽署備忘錄，批評香港國安法，並稱鑒於中國嚴重侵犯香港居民權利和自由，他已指示暫緩18個月遣返部分在美香港居民；為被剝奪自由的香港居民提供“安全港”將促進美在該地區利益。中國外交部對此周日回應稱，中方對此強烈不滿和堅決反對。

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就美國總統簽署涉港備忘錄，中國外交部報告已提出嚴正交涉、敦促停止干涉中國內政。

據路透社消息，針對美國總統日前簽署涉港備忘錄，中國外交部周日回應稱，中方對此強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉，敦促其停止干涉中國內政，不得以任何方式支持縱容反中亂港勢力。中國外交部網站發布發言人華春瑩答記者問形式稱，“美方所謂為香港居民提供‘安全港’的說法純屬無稽之談，其真實目的就是要為反中亂港分子撐腰打氣，破壞香港繁榮穩定，遏制中國發展。”

據華春瑩強調，制定和實施香港國安法完善了香港的法治，恢復了香港的安全和穩定，確保了香港居民的正當合法權益。中方敦促美方切實尊重中國主權，恪守國際法和國際關係基本準則，停止干預香港事務、干擾香港法治、干涉中國內政，否則必將嚴重損害美自身在港利益。

美國總統拜登8月5日簽署備忘錄，批評香港國安法，並稱鑒於中國嚴重侵犯香港居民權利和自由，他已指示暫緩18個月遣返部分在美香港居民；為被剝奪自由的香港居民提供“安全港”將促進美在該地區利益。

路透社說，針對美政府出台涉港備忘錄，中國外交部駐港公署周五已表示堅決反對和強烈譴責。