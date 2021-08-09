東京奧運會落幕 北京冬奧會更入聚焦？

法新社今天發自北京的報道稱，東京奧運會結束，更使六個月之後就要舉辦的北京冬奧會躍入聚焦，如果說北京冬奧會的場地建設已經完備，但是一些棘手事情卻並沒有結束，包括新冠肺炎病毒疫情威脅等。

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法新社的報道稱，六個月後北京冬奧會即將到來：2022年2月4日至20日。如果說場地準備好了，在新冠肺炎病毒大流行下，許多不確定因素卻籠罩在其組織籌備上。

已經主辦過2008年奧運會的中國首都，將成為第一個同時舉辦夏季和冬季奧運會的城市。

冬奧會的賽事將在三個不同的地區進行：北京市將舉辦室內運動包括花樣滑冰、速度滑冰、短道速滑、冰球、冰壺等以及開幕式。這些奧運設施大多與2008年相同，但為冬季運動而改造。

高山滑雪、雪橇和雪橇將在首都的山區郊區舉行。最後，位於鄰近河北省的張家口賽區將舉辦其他賽事（越野滑雪、跳台滑雪、兩項全能、單板滑雪和自由式滑雪）。

該報道稱，所有比賽場地的建設在幾個月前就已完成，但在這個運轉良好的冬奧籌備中仍有擔憂，那就是新冠病毒。自2020年春季以來，中國基本上控制了新冠肺炎病毒流行病，儘管最近幾天每天都有幾十個新確診病例記錄，這是一個不尋常的高數字。

就如何管理成千上萬的運動員、教練員和記者的到來，他們可能是新冠肺炎病毒的潛在傳播者，這是個頭痛問題，但北京組織委員會暫時保持沉默。

據美國邁阿密大學體育管理教授李波說："東京的戰略相當有效，北京應該會實施類似的東西。” 在東京，運動員們被限制在奧運村內，必須每天接受新冠肺炎病毒檢測。據駐北京的體育分析師和中國體育內幕網站的創始人馬克-德雷爾說，"除了這個罩封，真的沒有其他選擇。"

但不同的是，中國因為擔心運動員向民眾傳播病毒有任何哪怕是最輕微風險。中國正在以日本所沒有的嚴厲程度來管理新冠疫情。禁閉、大規模篩查、追蹤行動的移動應用程序：自2019年底冠狀病毒在中國出現以來，當局的目標標示是 "零感染"。

據法國里昂商學院專門研究亞洲體育的教授西蒙-查德威克（Simon Chadwick）預測說："我認為我們可以期待中國的組織者採取嚴厲的方法和零容忍。” 據他說，在抗疫措施上態度強硬的北京和關心運動員自由舒適度的國際奧委會之間的討論將比在東京的奧運會 "困難得多"。

還有一個問題就是：中國對來自國外的人實行的強制性兩周甚至三周的酒店檢疫怎麼辦？它是否也會被強加於奧運代表團？

據美國邁阿密大學體育管理教授李波認為， "這是不現實的。誰會買單？組織委員會？國際奧委會？而運動員的準備工作將受到很大影響。這對他們中的大多數人來說是不可接受的。"

另一個問題是，看台是否會像東京那樣空無一人。如果來自國外的觀眾可能將不被允許。但當地的觀眾呢？

據該報道，今年4月，中國製藥公司Sinovac向南美足球聯合會（Conmebol）提供了5萬劑疫苗，以便能夠為南美的整個職業界接種疫苗，特別是在美洲杯之前。中國可以在北京冬奧會之前提供一個類似的行動。

據西蒙-查德威克指出，"在奧運會期間，中國將希望展示強大實力。也會希望得到世界愛戴。因此，中國將不得不在抗疫措施方面非常小心，以免觸碰並影響中國誘惑的形象。

法新社說，中國的形象也可能被一些人權團體的抵制呼籲所擾亂，人權批評尤其堅持維護中國西北部新疆的維吾爾人人權。中國將這一地區曾發生的暴力襲擊歸咎於伊斯蘭分離主義分子。中國當局被指控在新疆設立營地，並關押了一百萬穆斯林。北京否認指控，但說是 "訓練中心"。

法新社說，據"人權觀察 "周五說，"運動員去參加奧運會，但我們認為贊助商、外國政要和名人不應給予中國政府以合法性。” 美國和英國的議員已經要求其國家領導人不要前往北京。目前還沒有任何國家奧林匹克委員會、主要贊助商或國家元首對這些呼籲作出回應。