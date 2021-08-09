《泰晤士報》：中共特務利用BNO居留簽證潛入英國

自中國去年強推“港版國安法”令香港的民主空間及自由受重挫後，香港加速出現移民潮和逃亡潮。其中，大批持有英國國民海外護照（BNO）的港人受英國政府特許，申請居留簽證赴英。不過，英國泰晤士報披露，中共間諜正在利用英國政府這一惠及港人的居留政策，裝成難民企圖通過申請BNO入境英國。

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《泰晤士報》報道表示，英國政府消息人士表示，他們了解卧底特工以謀求逃離極權為由，申請英國國民海外護照（BNO）的情況。對簽證申請者已經制定嚴格的背景審查機制，對BNO簽證申請的審核程序比任何其他的都嚴謹，這是有原因的。

前港督彭定康表示，英國是在跟一個利用線人的極權國家打交道。如果任何人擔心中國將謀求在開放社會安插告密者和偷取安全機密的人員，他們是完全有理由的。彭定康還補充說，他相信BNO居留簽證是對中共強推“港版國安法”的正確回應。

彭定康還表示，他確實擔心北京通過華人社團對英國議會和英國產生影響，強調中共習慣用一切手段對外國政府施加影響，為自己謀取利益。他建議，也許英國政府可以考慮限制BNO簽證持有者參與違反英國國家利益的政治行動。

彭定康表示，在香港發生的事情是中共政府故意和有意識地破壞《中英聯合聲明》的條約。他說：“他們正破壞香港人的生活方式和法治，相信言論自由和法治的人正離開香港，我很高興英國政府允許他們留下來。”

《泰晤士報》援引英國政府今年5月的一份數據表示，至今收到來自香港的居留簽證申請數量已達3.4萬份，遠超過來自歐盟的申請件數。在這些案件中，有2萬為主申請人個案，1.4萬為受養人個案。當局估算，未來5年內將有25至32萬港人申請移民英國。

根據英國的規定，獲得BNO居留簽證的香港人抵英後即可享有申請社會福利；5年後克申請永久居留權；再住一年後可入籍英國。

據香港入境處數字統計，去年6月到今年6月間，經香港機場凈移出的香港居民達10.9萬人，比2020年一整年的3.98萬多出了6萬人。

自去年6月底強推“港版國安法”後，香港的民主和自由殆盡，大批和平的民主人士被逮捕，許多人流亡海外。香港唯一的支持民主派的《蘋果日報》也遭當局凍結資金而被迫停刊。同時政府對異見人士的鎮壓更加嚴厲，令更多香港人萌生去意。

據香港保安局的官方公布數字，自從去年6月實施國安法後，截至今年6月底，已有114人被逮捕，其中64人被起訴，年齡介於15歲至79歲，最大的罪名則是“串謀顛復國家政權”及“串謀勾結外國勢力”。